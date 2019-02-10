Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 5 минут назад
Трампу нужна война
Венесуэла. Туда, судя по всему, США готовят военное вторжение. Президент Николас Мадуро присоединился к массовому сбору подписей под письмами Трампу с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Цель акции — собрать более 10 миллионов подписей. Письмо — ответ Трампу, который назвал отправку военных в Венесуэлу "одним из вариантов".
А на словах президент Мадуро отправил Трампу такое послание: "Это сумасшествие — говорить о войне в XXI веке! Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать. У нас нет никакого страха перед вашими угрозами, господин Трамп. У Венесуэлы есть право, и она на стороне правды. У вас нет причин угрожать мирному народу использованием военной силы".
И все же надо признать, что причины для войны у Трампа есть. Более того, Трампу она нужна. И не только потому, что у каждого американского президента была своя война, а иначе его будут считать в какой-то степени даже не полноценным. Такова уж сложившаяся традиция. Трампу конкретно нужна хотя бы маленькая, но все же победоносная война по внутриполитическим причинам, ведь сама его личность глубоко расколола США, посеяв в стране такое количество ненависти, какое и не припомнить со времен Гражданской. Война — надежное средство сплотить нацию.
Трамп рассчитывал на эффектный успех в Сирии, но там неожиданно обломилось. Вынужденно объявил о выводе войск в Афганистане — рассчитывать на победу тоже не приходится. С Ираном воевать так и не решился. Хотя многие ждали, что именно с ним будет спровоцирован военный конфликт, когда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, назвав ее "плохой".
Трамп буквально искал себе войну, отправляя авианосные группы к берегам Северной Кореи и обзывая Ким Чен Ына последними словами.
Тогда опять всем казалось, что мир — на грани войны. Но вновь — шаг назад. После таких замахов и отступлений у Трампа вполне могло появиться опасение, что в историю он войдет как слабак.
И вот сейчас — Венесуэла. Как подарок судьбы. Ему кажется, что Россия и Китай далеко, а по доктрине Монро, которой уже двести лет в обед, вся Латинская Америка — зона влияния США. Лучше не придумать.
Венесуэла — мировой лидер по запасам нефти. По золоту — тоже в топах. Там путч, уже подготовленный и спровоцированный Соединенными Штатами. Экономика заботливо "подбита" американскими санкциями. Союзники Соединенных Штатов Мадуро не признают.
Все складывается. И под боком, что просто отлично для Трампа, который считает деньги. Опять же Мексика вздрогнет, что тоже Трампу кстати. В общем, тревожная сейчас ситуация.
Мы обсудим и покажем приметы зарождающейся войны. Наши корреспонденты — в трех латиноамериканских странах. Пока вероятность — 50 на 50. И это много. Очень много.
Конечно, Венесуэла будет защищаться. Но справедливости ради надо сказать, что в стране — раздрай. Инфляция лишь за неполных полтора месяца — более 160%! Эдак за год может превысить и 2 миллиона процентов. Немыслимая инфляция. Экономических беженцев из страны — миллионы.
В то же время надо признать, что венесуэльцы в массе своей даже при столь огромных запасах нефти никогда не жили хорошо и в достатке. Они не избалованы. При этом чувство патриотизма для них естественно, как дыхание. Внешняя военная агрессия со стороны США может нарваться на неожиданный отпор.
Что же до президента Мадуро, то кроме головной боли с американской угрозой у него есть политические задачи и внутри бурлящей Венесуэлы.
В качестве действенного средства успокоить страну Мадуро предлагает провести досрочные выборы в парламент. Таким образом он рассчитывает получить новый состав Национальной ассамблеи и нового спикера вместо мятежного Гуайдо, вставшего при поддержке США на путь госпереворота.
Что касается самого Гуайдо, то Мадуро видит для него два варианта будущего после окончания 30-тидневного срока, на который самозванец объявил себя президентом.
"Что произойдет 23 февраля, когда исполнится 30 дней его неконституционного мандата? Он будет продолжать исполнять полномочия виртуально? До какого срока? Или до тех пор, пока не закончит тюрьмой по решению Верховного суда? До каких пор?" – заявил Мадуро.
Верховный суд — за Мадуро. Так что говорить такое у него основания есть.
Ранее по теме
-
Вашингтон пытается заставить Каракас паниковать1 час назад
-
Могерини поставили подножку1 час назад
-
Венесуэла: военные учения и помощь населению2 часа назад
-
Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо5 часов назад
-
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA6 часов назад
-
Госдеп США: в Колумбию доставлена первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы14 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия
- Участник протестов во Франции подорвался на полицейской гранате
- Мракобесие и NASA: Рогозин рассказал о проблемах в космической сфере
- В Испании убили и расчленили россиянку
- Еще один офицер перешел на сторону Гуайдо
Самое читаемое
-
Известную пианистку, собиравшую деньги на лечение редкой болезни, поймали с героином
- 6-летний мальчик сгорел, запертый родителями в машине
- Москвичка попала в больницу после драки на родительском собрании
- В 35 лет трагически погибла врач сборной России
- Красавица-депутат сразила откровенным нарядом. Фото
- Смертельное падение: не уследившая за малышом няня снова ищет работу
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: на этот раз без сюрпризов?
- Почему рекордный приток капитала на рынок РФ может таить опасность?
- 6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели
- Изъятие долларов может привести к новому обвалу рынков
- Рынок нефти: в шаге от падения
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
- С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"
- Близкий космос: на новом Land Rover Discovery – по плато Устюрт
- Суперкар Lamborghini Huracan Evo – российская премьера и цены!
- Новый Subaru Legacy: турбонаддув и мегапланшет в стиле Tesla
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Родительский контроль: почему нельзя ограничивать время детей в интернете
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Полезно или нет: все, что нужно знать о консервах в рационе
- Сотрясение мозга лучше всего лечить на беговой дорожке
Вести в 20.00
-
Остап Бендер и дядя Митя: так сыграть мог только Сергей Юрский
- Пенсионеры отдали все деньги за волшебные матрасы
- Наших паралимпийцев восстановили в правах
Вести-Москва
-
Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его
- Тонкий и ироничный: не стало Сергея Юрского
- Ирина Муравьева отмечает юбилей
- Сделать мозг прозрачным: инновации в российской нейронауке
- "Delhi базар", Ночь ужасов и "Лыжня России": афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба