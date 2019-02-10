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10 февраля 201922:32 Дмитрий Киселёв

Трампу нужна война

Венесуэла. Туда, судя по всему, США готовят военное вторжение. Президент Николас Мадуро присоединился к массовому сбору подписей под письмами Трампу с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Цель акции — собрать более 10 миллионов подписей. Письмо — ответ Трампу, который назвал отправку военных в Венесуэлу "одним из вариантов".

А на словах президент Мадуро отправил Трампу такое послание: "Это сумасшествие — говорить о войне в XXI веке! Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать. У нас нет никакого страха перед вашими угрозами, господин Трамп. У Венесуэлы есть право, и она на стороне правды. У вас нет причин угрожать мирному народу использованием военной силы".

И все же надо признать, что причины для войны у Трампа есть. Более того, Трампу она нужна. И не только потому, что у каждого американского президента была своя война, а иначе его будут считать в какой-то степени даже не полноценным. Такова уж сложившаяся традиция. Трампу конкретно нужна хотя бы маленькая, но все же победоносная война по внутриполитическим причинам, ведь сама его личность глубоко расколола США, посеяв в стране такое количество ненависти, какое и не припомнить со времен Гражданской. Война — надежное средство сплотить нацию.

Трамп рассчитывал на эффектный успех в Сирии, но там неожиданно обломилось. Вынужденно объявил о выводе войск в Афганистане — рассчитывать на победу тоже не приходится. С Ираном воевать так и не решился. Хотя многие ждали, что именно с ним будет спровоцирован военный конфликт, когда Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, назвав ее "плохой".

Трамп буквально искал себе войну, отправляя авианосные группы к берегам Северной Кореи и обзывая Ким Чен Ына последними словами.

Тогда опять всем казалось, что мир — на грани войны. Но вновь — шаг назад. После таких замахов и отступлений у Трампа вполне могло появиться опасение, что в историю он войдет как слабак.

И вот сейчас — Венесуэла. Как подарок судьбы. Ему кажется, что Россия и Китай далеко, а по доктрине Монро, которой уже двести лет в обед, вся Латинская Америка — зона влияния США. Лучше не придумать.

Венесуэла — мировой лидер по запасам нефти. По золоту — тоже в топах. Там путч, уже подготовленный и спровоцированный Соединенными Штатами. Экономика заботливо "подбита" американскими санкциями. Союзники Соединенных Штатов Мадуро не признают.

Все складывается. И под боком, что просто отлично для Трампа, который считает деньги. Опять же Мексика вздрогнет, что тоже Трампу кстати. В общем, тревожная сейчас ситуация.

Мы обсудим и покажем приметы зарождающейся войны. Наши корреспонденты — в трех латиноамериканских странах. Пока вероятность — 50 на 50. И это много. Очень много.

Конечно, Венесуэла будет защищаться. Но справедливости ради надо сказать, что в стране — раздрай. Инфляция лишь за неполных полтора месяца — более 160%! Эдак за год может превысить и 2 миллиона процентов. Немыслимая инфляция. Экономических беженцев из страны — миллионы.

В то же время надо признать, что венесуэльцы в массе своей даже при столь огромных запасах нефти никогда не жили хорошо и в достатке. Они не избалованы. При этом чувство патриотизма для них естественно, как дыхание. Внешняя военная агрессия со стороны США может нарваться на неожиданный отпор.

Что же до президента Мадуро, то кроме головной боли с американской угрозой у него есть политические задачи и внутри бурлящей Венесуэлы.

В качестве действенного средства успокоить страну Мадуро предлагает провести досрочные выборы в парламент. Таким образом он рассчитывает получить новый состав Национальной ассамблеи и нового спикера вместо мятежного Гуайдо, вставшего при поддержке США на путь госпереворота.

Что касается самого Гуайдо, то Мадуро видит для него два варианта будущего после окончания 30-тидневного срока, на который самозванец объявил себя президентом.

"Что произойдет 23 февраля, когда исполнится 30 дней его неконституционного мандата? Он будет продолжать исполнять полномочия виртуально? До какого срока? Или до тех пор, пока не закончит тюрьмой по решению Верховного суда? До каких пор?" – заявил Мадуро.

Верховный суд — за Мадуро. Так что говорить такое у него основания есть.

Текст: "Вести недели"

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