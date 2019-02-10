Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

Дополнительная проверка будет проведена по факту гибели семьи с 4 детьми в Новосибирской области. Следователи выяснили, что сигнал о пожаре на пульт экстренной службы не поступил.

Пожарный извещатель должен был обслуживать региональный учебный центр федеральной противопожарной службы, с которым к администрации Полойского сельсовета был заключен контракт. Однако устройство при пожаре не сработало.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек, включая четверых детей дошкольного возраста, в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области. В момент пожара в доме находились шесть человек, однако спастись смог только отец семейства. Он проснулся от звука извещателя, выбежал на улицу, рассчитывая вытащить семью через окна. Но не смог.

Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.