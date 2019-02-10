Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 26 минут назад
Венесуэла: военные учения и помощь населению
Как Америка Северная взбудоражила Америку Латинскую?
Семья Фокиных отправляется за покупками. В районе, где она живет, отключили электричество. Такое здесь нечасто, но случается. Поэтому едут в соседний район.
Овощная лавка на одной из улиц где-то в центре венесуэльской столице. Иностранцы здесь появляются редко, поэтому Фокиных здесь знают — как-никак уже два года здесь.
"Стало меньше людей в магазинах. Раньше приходишь — стояла очередь, наверное, народ стал экономить на еде", — рассуждает Анна Фокина. Она выбирает овощи для супа. Набор – стандартный: картошка, лук, морковь, зелень. Ну, и фрукты для детей.
"С продовольствием проблем нет. Но все дорожает. Продовольственная корзина в разы дороже. Ощутимая разница", — жалуется Анна.
Килограмм лука — 2 доллара. Яблоки — от 4 до 6. Куриное филе — за 10, свинина — 15, говядина — 10-15 долларов. Минимальная зарплата в Венесуэле, где подавляющая часть населения далеко не средний класс, — 15 долларов.
Правительство Венесуэлы выдает малоимущим социальные продуктовые наборы. Каждую неделю — по отдельным видам: то овощные, то мясные, то сборные. За символические деньги.
Залить полный бак их кроссовера в переводе на рубли стоит 10 копеек с чаевыми. Но только за наличные. Здесь все расплачиваются карточкой. Но на то, чтобы стать ее владельцем, уйдет немало времени. У Антона, когда приехал сюда на работу, ушло 2 месяца. Даже потратить доллары здесь — проблема. Их меняют через карточку и официально к оплате нигде не принимают.
В Соединенных Штатах считают, что в Венесуэле политическая и гуманитарная катастрофа, вот и готовят "гуманитарное вторжение", не исключая заодно и силового варианта. А возможно, для обеспечения навязчивой помощи или под ее прикрытием провести военную операцию, сместив президента страны Николаса Мадуро. Его политические оппоненты во главе с Хуаном Гуайдо поддержали любой вариант, главное — свергнуть законного президента.
Пункты сбора подписей открываются часов в 9 и закрываются в 7 вечера. Работать будут, пока не соберут 10 миллионов подписей.
На днях аплодисменты и крики взорвали площадь имени Боливара, когда сюда пришел президент Мадуро. В присутствии тысяч людей они вместе с женой Силией Флорес поставили и свои подписи тоже. А вероятность американского вмешательства стала более реальной. Вашингтон сам решил и сам направил через Колумбию так называемую гуманитарную помощь народу Венесуэлы.
"Это сумасшествие правительства Дональда Трампа. Вместе с ним в Белый дом пришел экстремизм. Они угрожают и делают шоу на границе. Мы не позволим им проникнуть в Венесуэлу! Мы мобилизуем миллионы на защиту нашей страны и территориальной целостности", — заявил Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы.
С 10 февраля в Венесуэле проходят самые, по словам Мадуро, важные для страны военные учения. Их официальное название – "Гражданско-военная операция 200-летия Конгресса в Агностуре", когда южноамериканские патриоты, боровшиеся за свободу от испанской власти, приняли закон об обустройстве свободных от колониальной зависимости государств.
В учениях будут участвовать до полутора миллионов бойцов ополчения. Главная задача — отработать механизм управления и ведения боевых действий сразу в 8 стратегических районах страны, 24 оперативных зонах обороны и 4 зонах морской обороны.
Ранее по теме
-
Могерини поставили подножку26 минут назад
-
Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо4 часа назад
-
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA4 часа назад
-
Госдеп США: в Колумбию доставлена первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы12 часов назад
-
СМИ: из-за санкций PDVSA переведет свои активы в российский "Газпромбанк"15 часов назад
-
Наш ответ США: Россия предложит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле16 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия
- Участник протестов во Франции подорвался на полицейской гранате
- Мракобесие и NASA: Рогозин рассказал о проблемах в космической сфере
- В Испании убили и расчленили россиянку
- Еще один офицер перешел на сторону Гуайдо
Самое читаемое
-
Известную пианистку, собиравшую деньги на лечение редкой болезни, поймали с героином
- 6-летний мальчик сгорел, запертый родителями в машине
- Москвичка попала в больницу после драки на родительском собрании
- В 35 лет трагически погибла врач сборной России
- Красавица-депутат сразила откровенным нарядом. Фото
- Смертельное падение: не уследившая за малышом няня снова ищет работу
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: на этот раз без сюрпризов?
- Почему рекордный приток капитала на рынок РФ может таить опасность?
- 6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели
- Изъятие долларов может привести к новому обвалу рынков
- Рынок нефти: в шаге от падения
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
- С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"
- Близкий космос: на новом Land Rover Discovery – по плато Устюрт
- Суперкар Lamborghini Huracan Evo – российская премьера и цены!
- Новый Subaru Legacy: турбонаддув и мегапланшет в стиле Tesla
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Родительский контроль: почему нельзя ограничивать время детей в интернете
- В истории со скандальным экспериментом на детях оказался замешан нобелевский лауреат
- Полезно или нет: все, что нужно знать о консервах в рационе
- Сотрясение мозга лучше всего лечить на беговой дорожке
Вести в 20.00
-
Остап Бендер и дядя Митя: так сыграть мог только Сергей Юрский
- Пенсионеры отдали все деньги за волшебные матрасы
- Наших паралимпийцев восстановили в правах
Вести-Москва
-
Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его
- Тонкий и ироничный: не стало Сергея Юрского
- Ирина Муравьева отмечает юбилей
- Сделать мозг прозрачным: инновации в российской нейронауке
- "Delhi базар", Ночь ужасов и "Лыжня России": афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба