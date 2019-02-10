Главный либерал Европарламента осудил Google за соглашение с Россией

Руководитель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт выразил глубокую обеспокоенность тем, что американская корпорация Google заключила соглашение с Россией по цензуре интернета.

"Цифровые гиганты имеют силу изменять мир, когда они будут делать это на благо демократии и общества?" — задался вопросом Верхофстадт в воскресенье в своем Twitter.

Ранее на этой неделе представители российского регулятора Роскомнадзора заявили, что удовлетворены результатами сотрудничества с Google — от нее требовалось присоединиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и начать фильтрацию запрещенного в России контента.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за несоблюдение российского законодательства. Дело в том, что, в соответствии с ним, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисков ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, для чего им и нужно подключиться к ФГИС.

Теперь Google удаляет запрещенный контент. Это, в частности, сайты с призывами к экстремизму, пропагандой суицидов и порнографией, рекламирующие наркотики, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда.