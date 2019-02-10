Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не считает, что он "страшен" для Соединенных Штатов сам по себе, и именно поэтому глава НАСА Джим Брайденстайн ранее отменил его приглашение в США. По мнению Рогозина, проблема сегодня — в "каком-то мракобесии" в отношении России в целом и отдельных представителей нашей страны.

Глава Роскосмоса разговаривал с коллегами в НАСА, которые пригласили его, а затем отменили приглашение. Они, мягко говоря, разочарованы, рассказал Рогозин в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ранее сегодня официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко рассказал, что глава НАСА Джим Брайденстайн намерен посетить Россию для дальнейших переговоров с Дмитрием Рогозиным. Намерение осуществить такой визит у американской стороны есть, но его сроки пока не согласованы, уточнил представитель ведомства.

При этом, по словам Рогозина, партнеры Роскосмоса в США, Евросоюзе, Китае, Индии — это "люди, с которыми мы думаем об одном и том же", и в случае какой-то серьезной угрозы человечеству, астронавтам или космонавтам, партнеры всегда "подставят друг другу плечо".

В частности, рассказал Рогозин, США сейчас "крайне заинтересованы" в создании Россией собственной альтернативной транспортной системы для доставки к Луне — ведь и американская техника может дать сбой, "что бывало и бывает". В прошлом это, к сожалению, приводило к большим жертвам".

При этом, по словам Рогозина, именно на решение поставленной президентом Путиным "крайне важной задачи" освоения и изучения Луны направлен весь процесс модернизации российской космической отрасли. Луна — первое тело в космосе для выхода ракетно-космической промышленности России в дальний космос, и эта задача, заявил Рогозин, "безусловно, будет выполнена".

Результатом, по его мнению, будет не только покорение Россией Луны, но и обновленная ракетно-космическая отрасль и новый инженерно-конструкторский класс — "патриотически настроенный, профессионально подготовленный и с амбициями стать первыми".