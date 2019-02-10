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Политическая нестабильность в Венесуэле 6 минут назад

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10 февраля 201921:31

Вашингтон пытается заставить Каракас паниковать

Автор: Дмитрий Киселёв

В Колумбии, на границе Венесуэлой, военные США разворачивают штаб. Якобы для переправки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Логика просто отличная. Если вы так заботитесь о венесуэльцах, то отмените против них санкции! Санкции в сочетании с гуманитарной помощью — абсурд.

Так что, похоже, речь идет не о помощи, а об организации логистической поддержки для вторжения. Гуманитарная помощь — лишь временная маскировка для подготовки будущей военной операции. Кстати, в российском МИДе обратили внимание, что командный пункт или штаб расположен поблизости от международного аэропорта на территории Венесуэлы с едва ли не лучшей взлетно-посадочной полосой в стране.

"Неподалеку от упомянутого населенного пункта, но уже на венесуэльской территории расположен международный аэропорт Санто-Доминго с одной из самых длинных — 3200 метров — взлетно-посадочных полос в стране, способной принимать любые воздушные суда", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Автор: Станислав Натанзон

Площадь на границы Колумбии и Венесуэлы с колумбийской стороны превратилась в настоящий венесуэльский городок. Здесь можно купить картошку, яблоки и другие продукты, постричься и даже сделать небольшие косметологические операции. Спят здесь прямо на улице.

Узнав, что мы из России, нас ведут на закрытую часть рынка. Посторонним сюда нельзя. Молодые парни — в дорогой по местным меркам одежде и часах. Нам объясняют: охрана и торговля наркотиками — все же Колумбия. Усиление потока челноков в последние недели для них — отличное прикрытие.

Обитатели этого рынка думали, что американскую гуманитарную помощь привезут к ним. Если цель — действительно накормить, то более легкого способа доставки еды в Венесуэлу не придумаешь. Тележками и тюками отсюда ежедневно выносят сотни тонн. Но о движении гуманитарного конвоя — информации никакой.

"Секретность — для того, чтобы создать ожидание у жителей Венесуэлы, чтобы началась неразбериха. Мобилизуются войска, закрывается вся граница, создается паника", — уверены местные жители.

Панику подогревают и все новые видео стягивания американских и колумбийский войск к границе с Венесуэлой. Недавно Колумбия еще и учения провела.

Тем временем журналисты несколько дней поджидают у одного из пропускных пунктов на границе. Всю неделю политики и США, и Колумбии говорили, что гуманитарная помощь будет доставлена в Венесуэлу. Однако где именно находится гуманитарный конвой, было неизвестно. Так же, как и то, через какой пропускной пункт он должен быть доставлен в Венесуэлу.

Один из таких возможных пропускных пунктов. Он оцеплен, близко подойти невозможно. В оцеплении и военные, и полиция. Вместе с нами на солнце пекутся еще не больше дюжины жителей Венесуэлы, сторонников оппозиции. Массовка — для прямых включений западных журналистов. Вот бронированные автомобили с американскими номерами привозят еще несколько камер. К ним тут же подвозят инвалида из Венесуэлы, который пытается повторить текст.

Когда все камеры в сборе, прибывает гуманитарная помощь. В грузовиках, как уверяют политики из Соединенных Штатов, — гуманитарная помощь для Венесуэлы. Что на самом деле под тентами, до конца не понятно. Никто не разу не видел, ни как их грузили, ни как их доставляли на колумбийскую территорию, ни как они доехали до границы с Венесуэлой.

За машинами — тут же закрывают ворота. Журналистам вход запрещен — рассмотреть груз ближе нельзя. Мы пытаемся снять его с другой стороны. Пробираемся по приграничной зоне к ангарам, где припаркованы грузовики.

С этой точки видно особенно хорошо. Вот они, машины гуманитарного конвоя. Не совсем понятно, как таким количеством продуктов можно было бы накормить целую Венесуэлу. В этих же зданиях размещен временный штаб по доставке гуманитарной помощи. Что это за люди, неизвестно. Но известно, что там есть американские военные. До границы отсюда — метров сто. Венесуэльские военные перегородили мост оранжевыми прицепами, чтобы не допустить провокаций.

Нас замечают пограничники — приходится уходить. Успеваем снять большого человека около грузовиков. Скоро мы встретимся с ним поближе.

Спустя сутки журналистов все же пустили в то место, где стоят грузовики с гуманитарной помощью. Это похоже на спектакль. Люди в окнах складывают в мешки еду, журналисты наблюдают издалека. Даже занавес (в виде железных ставней) поднимался и опускался несколько раз. Звучали аплодисменты.

Но из девяти грузовиков нам показали лишь два. Подходим ближе к первому и встречаем все того же большого человека. На наш вопрос на испанском он отвечает по-английски.

Этот человек распоряжается тут всем. Следит, как грузятся мешки или как выступает представители венесуэльской оппозиции перед прессой. К слову, американские бронеавтомобили — тут же. Рядом зачем-то находится охрана, хотя мы и так на закрытой территории. Вскоре нам позволили заглянуть в грузовик. Детские подгузники, гигиенические средства.

Приезжает американский посол в Колумбии Кевин Уитакер. Но подойти к нему близко нельзя. Только выступление перед прессой и ответы на заготовленные вопросы. Да и тут то ли оговаривается, то ли проговаривается.

"Соединенные Штаты уже выделили на этот кризис около 140 миллионов долларов. 93 миллиона из них были потрачены в Колумбии", — заявил Уитакер. После церемонии торопится уехать.

- Почему помощь везли сюда в такой секретности?

- Не было никакого секрета, — уверяет Уитакер.

- Но до вчерашнего дня никто не видел эти машины.

- Конвой был на виду всю неделю.

На самом деле не был на виду. Даже видео движения конвоя не давали прессе. Именно поэтому охрана нас оттесняет.

Пытаемся узнать у представителя Гуайдо, готовы ли они переправить помощь в координации с Николасом Мадуро, ведь заявленная цель — помочь людям.

- Вы ведете переговоры с правительством Николаса Мадуро о том, как доставить эту помощь в Венесуэлу? Вы готовы на такие переговоры?

- Нет. Во-первых, мы не ведем никаких переговоров. Во-вторых, в Венесуэле нет никакого правительства. Легитимный президент — это Хуан Гуайдо. И по его инструкциям и с помощью зарубежных стран мы доставим этот груз. Не сомневайся, — сказал Нестор Толедо, представитель Хуана Гуайдо.

А ведь настоящая помощь сейчас бы пригодилась...

Текст: "Вести недели"

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