Венесуэльский метеорит сняли на видео

Над Венесуэлой пролетел метеорит — его видели жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса. Довольно крупное небесное тело упало в районе города Валенсия. Венесуэльцы массово размещают снимки и видео в соцсетях. На одном из них видно, как упавший в сухую траву метеорит вызвал пожар, выгорел большой участок земли. По предварительным данным, никто не пострадал. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Ранее сообщалось о падении метеорита на Кубе. Российские ученые сравнили его с челябинским метеоритом, отметив, что кубинский был не таким крупным. В ближайшее время его изучением будут заниматься сотрудники Национального института геофизики и астрономии.