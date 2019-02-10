Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

Генеральная инспекция Национальной полиции Франции начала расследование по факту ранения одного из участников акции "желтых жилетов" в минувшую субботу, 9 февраля в Париже. Он подобрал гранату, брошенную кем-то из полицейских, она взорвалась у него в руке. В результате пострадавший лишился кисти.

Сообщивший о начале следственных действий министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал, что в действиях полиции были "перегибы".

Глава МВД сообщил, что инспекция ведет расследование по 133 жалобам манифестантов на действия полиции.

Говоря о лишившемся кисти мужчине, Кастанер признал, что это серьезная травма, и он об этом сожалеет, передает ТАСС.

В ходе протестов "желтых жилетов" возле Национального собрания (это нижняя палата французского парламента) демонстранты вели себя агрессивно. Чтобы отогнать их от ограды здания, сотрудники правоохранительных органов бросали в них гранаты со слезоточивым газом. Одну из таких гранат и подобрал неудачливый участник акции. Помощь ему сразу оказали так называемые "уличные врачи", а после этого мужчину отвезли в больницу.

Позже полиция сообщила, что в результате субботней акции протеста "желтых жилетов" в Париже были задержаны 36 человек.