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10 февраля 201917:45

Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

фото: youtube.com/Fahed WOF

Журналист панарабского спутникового телеканала "Аль-Маядин" Мохаммед Мансур опубликовал видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. В боевую машину попал противотанковый управляемый ракетный снаряд, выпущенный повстанцами-хуситами. Снаряд попал в район моторного отделения, и неизвестно, насколько сильно был поврежден танк.

В октябре прошлого года на видео попало уничтожение американского танка M1A2S Abrams, принадлежавшего армии Саудовской Аравии. Тогда одиночный танк пытался остановить наступление хуситов в провинции Джизан на юге Саудовской Аравии, но был подбит. Экипаж боевой машины покинул ее, после чего танк сожгли повстанцы.

А около месяца назад в Йемене удалось снять на видео уничтожение еще одной боевой машины: по утверждению хуситов, это был американский танк M60 в модификации A3. Подобные машины давно сняты с производства, но еще встречаются в некоторых армиях.

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