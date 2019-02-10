Землетрясение повредило дома в Иране: есть пострадавшие

В Иране в воскресенье произошло землетрясение. Как сообщили в спасательном ведомстве, ранены три человека. Землетрясение магнитудой 5,2 локализовано в южной провинции Хормозган, пишет РИА Новости.

По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 10 километров в округе Кешма.

Пострадавших, среди которых 17-летняя девушка, доставили в госпиталь. По предварительным данным, разрушены 15 жилых домов.