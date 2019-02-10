Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

Легендарному разведчику, Герою России Алексею Ботяну исполнилось 102 года. Именно он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", в них описана операция по спасению от уничтожения нацистами польского города Краков в 1945 году.

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в белорусской деревне Чертовичи на территории Польши. После школы был призван в польскую армию, в боях под Варшавой в сентябре 1939 года Ботян сбил три немецких самолета. После оккупации Польши гитлеровцами Ботян вышел со своей воинской частью навстречу частям Красной Армии и сдался в плен.

После окончания разведшколы Ботян многократно переходил за линию фронта для ведения разведки, уничтожения коммуникаций и линий связи противника. В мае 1944 группа Ботяна обосновалась в районе Кракова, там они узнали о планах гитлеровцев взорвать город перед отступлением. Взятый "язык" рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке. Боеприпасы предназначались для уничтожения исторического центра Кракова, плотины и мостов через Дунаец. Ботяну удалось внедрить в замок разведчика под видом грузчика. Разведчик взорвал склад 18 января 1945 года, а на следующий день в Краков вошли войска Красной Армии.

За мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова, за предотвращение его уничтожения фашистами Алексею Николаевичу Ботяну в мае 2007 было присвоено звание Героя России.

Ботян встречает день рождения, будучи полным сил — он активно путешествует по России и выступает перед молодежью. Занимается скандинавской ходьбой и играет в шахматы. А рецептом долголетия считает три простых правила: не пить, не курить и любить родину.