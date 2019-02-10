Киселёв прокомментировал пикантную историю с Безосом
В США самый яркий скандал — пикантное положение, в котором оказался самый богатый человек планеты Джефф Безос, создатель Amazon. В его же империю входит и газета The Washington Post, люто ненавидящая Трампа. Чувства — взаимны.
При этом медиаресурс Трампа — таблоид The National Enquirer. Этот расклад важен для понимания, почему The National Enquirer шантажирует мультимиллиардера Безоса, угрожая опубликовать его интимные фото с любовницей. Безос трактует угрозы как политическую месть. Мол, Трамп таким образом желает усмирить The Washington Post.
А газета The Washington Post Трампу явно не нравится. Ведь именно она "разматывала" ту неприятную для Трампа историю с безжалостным убийством в Турции американского журналиста Джамаля Хошогги в саудовском консульстве в Стамбуле: кровь, пытки и расчленение тела с обдиранием кожи с лица, быть может, даже еще при жизни несчастного.
Трампа та история тогда поставила в пикантное положение — никаких санкций против Саудовской Аравии он так и не ввел, ведь с этой страной у США гигантский оружейный контракт на покупку американского оружия. И с саудовским принцем бен Сальманом Трамп выстраивает отношения очень аккуратно. А когда в прошлом году
Бен Сальман прибыл с визитом в США, то каждое слово в публикации об этом визите предварительно — что беспрецедентно — согласовано печатным ресурсом Трампа The National Enquirer с судитами... На всякий случай. Чтобы никого не "поцарапать" неосторожным вербальным оборотом. Что это, если не цензура со стороны Трампа? И об этом откровенно пишет The Washington Post, входящая в медиаимперию владельца Amazon Безоса.
В ответ Трамп поливает Безоса бесконечными твитами, обвиняя в непатриотизме и нанесении ущерба Соединенным Штатам через некорректное ведение бизнеса со стороны Amazon, мол, во многих штатах нет их книжных магазинов и сотрудников, значит, Amazon не платит там налоги, найдя удобную схему рассылки книг через государственную почту. Мол, нечестно. Юридически, правда, такие претензии ничтожны. Но так или иначе война Трампа и его СМИ против самого богатого человека планеты Джеффа Безоса идет не на шутку.
Пикантность ситуации придает фон — идущий бракоразводный процесс Безоса с все еще женой Маккензи Безос. У пары — четверо детей. Супруги решили разойтись, оставшись лишь родителями и друзьями. На развод подала сама Маккензи после того, как ресурс Трампа The National Enquirer опубликовал интимное досье на Безоса, отследив его путешествия с телеведущей Лорой Санчес: частные самолеты, гостиницы и роскошные отели в райских уголках. Репутации и Лоры Санчес, и самого Безоса угрожают еще более откровенные фото.
Кроме того, Безос в результате развода уже уполовинивает свое состояние. Считается, что по итогам процесса он сохранит за собой порядка 70 миллиардов долларов. Примерно столько же перейдет к Маккензи, которая станет самой богатой женщиной мира.
Защищаясь, Безос нанял детективов, которые утверждают, что слежку за ним могли вести государственные спецслужбы США, а Трамп использовал их в своих личных целях. Во всяком случае консультант Безоса по безопасности не верит в то, что утверждает таблоид The National Enquirer: мол, интимные фото утекли из телефона Безоса. Его телефон отлично защищен. Поэтому-то если и был взлом, то похоже на почерк спецслужб.
Попав в переплет, Безос вопрошает: "Если я в таком положении не смогу противостоять подобным домогательствам, то что же делать другим людям?"
Скандал — огромный. Да настолько, что в прессе он даже затмил ежегодное послание президента США Конгрессу "О положении в стране".
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