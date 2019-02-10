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10 февраля 201920:22 Александр Христенко

CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

Игорь Буймистров/ТАСС

Американские школьные столовые "захватил" российский минтай, встревожен телеканал CNN, а Дональд Трамп бездействует. Торговая война с Китаем только поспособствовала, и теперь минтай из России чувствует себя в Америке как рыба в воде.

Особенно страдают от этого на Аляске. В течение многих лет аляскинские рыбаки несли убытки из-за конкуренции со стороны России, особенно на прибыльном рынке минтая. Пойманный в холодных российских водах этот родственник трески перерабатывается в Китае, а затем продается в США. Американские производители рыбы думали, что президент Дональд Трамп все это исправит. Но вместо того чтобы решить эту проблему, администрация Трампа лишь ухудшила положение аляскинских рыбаков.

Подозрительной связи между Трампом и российским минтаем пока не обнаружили. Однако демократы в нижней палате Конгресса особо следят за так называемым "российским делом". На этот раз устроили допрос с пристрастием кандидату на пост генпрокурора, которого выдвинул Трамп, Мэтью Уитаккеру. В случае утверждения он будет начальником спецпрокурора Мюллера.

Трампа теперь заподозрили и во вмешательстве в личную жизнь богатейшего человека на Земле, основателя интернет магазина Amazon Джеффа Безоса. Он сейчас разводится с женой из-за любовницы и делит баснословное состояние в 135 миллиардов долларов.

Безос узнал, что желтая газета National Enquarer раздобыла его интимные снимки, включая "селфи ниже пояса". Обнаженные фото — с кольцом на пальце — он посылал любовнице. Руководитель таблоида Дэвид Пеккер — давний друг Трампа.

The Washington Post Джефф Безос купил 6 лет назад за 250 миллионов долларов. Не торгуясь. В ту пору это было безнадежное убыточная газета, сейчас издание стабильно приносит прибыль. Ставка миллиардера на цифровизацию газеты, ее все больший уход в Интернет сыграла. Подстегнул читательский интерес и Дональд Трамп — в газете его "полощут" каждый день, и аудитории это нравится. Трамп же издание на дух не переносит. А к основателю Amazon Безосу у Трампа схожие чувства.

55-летний Джефф Безос разводится после 25 лет брака. Его новой любовью стала 49-летняя бывшая телеведущая Лорен Санчес. Ее мужа, влиятельного голливудского агента Патрика Уайтсела, Джефф Безос хорошо знал. Семьи дружили домами.

Но и личную жизнь американского президента вновь поставили под удар. В вашингтонской в арт-галерее презентовали перформанс под названием "Иванка Трамп пылесосит". Похожая на дочь президента девушка — ровно в таком же платье, что Иванка надевала на саммит G20, пылесосит ковер. С 6 до 8 вечера, монотонно, с одной и той же полуулыбкой на лице. А зрителям предлагается мусорить — бросать на ковер специально заготовленные хлебные крошки — Иванка уберет. Автор идеи художница Дженифер Рубел считает это глубокой многогранной акцией: тут и мир сверхбогатых, и власть, роль женщины и роль Иванки. Многие зрители смущаются — выглядит унизительно. Но скандала нет — перформанс продолжается.

"Психическое расстройство из-за Трампа уже перешло все границы. И, конечно, я бы посмотрела, как отреагировали бы деятели искусства и левые, если бы такое проделали с Мишель Обамой, если бы ей в руку дали пылесос. Думаю, не было бы такой тихой реакции, что только подчеркивает лицемерие, царящее в Демократической партии", — сказала одна из представительниц партии, устроившей другую заметную акцию — специально надели все белое, когда президент США обращался с посланием к Конгрессу.

В знак женской солидарности и чтобы послать Трампу сигнал, что женщин-законодателей много, демократов в Нижней палате большинство и ему придется с этим считаться. Он же посчитал, что большинство созданных при нем рабочих мест заняли женщины, а экономика растет быстрее, чем где бы то ни было, — оппозиционерки растаяли.

Не смогла усидеть даже лидер демократов Нэнси Пелоси, когда Трамп заговорил о необходимости сотрудничать и находить компромисс.

Тяжелее всего было судьям и военным. Им реагировать на то, что услышали, не полагалось. Хотя, видимо, очень хотелось. Ведь со слов Трампа выходило, что у США все самое лучшее в мире: и оружие, и армия, и экономика, Америка в одиночку победила фашизм и разбила ИГИЛ (запрещено в РФ).

Видимо, предвкушая все это, глава Национальной гвардии четырехзвездный генерал Джозеф Ленджиел увлекся и неправильно прикрутил к кителю массивные планки к орденам и медалям — вниз головой. Это заметили зрители трансляции — высокопоставленному военачальнику пришлось извиняться в Twitter. А речь Трампа оппозиционные политики и СМИ все равно признали едва ли не самой разобщающей американское общество за всю историю таких посланий.

Текст: "Вести недели"

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