Борьба за светлые головы: в науку будут привлекать даже школьников
Автор: Дмитрий Киселёв
8 февраля российские ученые отметили свой главный праздник — День науки. Именно в этот день 295 лет назад в России указом Петра Первого была образована Академия наук. Российская научная школа подарила миру такие имена, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Сергей Королев, Игорь Курчатов, Константин Циолковский, Лев Ландау. А еще Лобачевский, Пирогов, Капица, Зворыкин, Вавилов, Басов. Всех перечислить. Но главное, что российские ученые изменили мир, внесли огромный вклад в технологическое, а значит, и экономическое развитие России и всего человечества.
Ученые и сейчас отправляют людей в космос, делают нашу жизнь безопаснее, интереснее и комфортнее, изобретают новые лекарства, сохраняют нашу культуру, берегут историю и сближают.
Еще в начале нашего века наука в России висела на волоске. Ученые от безденежья меняли профессию или просто уезжали. Был риск утратить научные школы и саму связь поколений в науке. Сейчас — другие времена. По словам помощника президента России Андрея Фурсенко, число молодых исследователей у нас за последние 10 лет увеличилось в полтора раза.
Автор: Алёна Рогозина
Евгения Горлова и Виктора Жаркова обступили журналисты — не вырваться.
"Мы не публичные люди, не привыкли к такому вниманию. И это для нас – испытание", — признается Евгений Горлов, научный сотрудник Института оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН (Томск).
Когда объявили, "двадцать минут до президента", все притихли и гуськом пошли в зал. Лауреаты, академики, руководители вузов. То, что происходит в Екатерининском зале Кремля, можно передать только на уровне ощущений. Чувствуется подъем науки.
Первая награда — томским оптикам. Они собрали уникальный лазерный прибор, который улавливает малейшие концентрации взрывчатых веществ.
Екатерина Гризанова, ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета, создала принципиально новый метод борьбы с насекомыми-вредителями. Многодетная мама из Новосибирска на премию приехала с трехмесячным малышом.
По залу пошел шепот: "Как она все успевает?" Главные условия для претендентов — возраст до 35 лет и значимость работы для научного сообщества.
"Наши общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки, в том числе реализация задачи пространственного развития России, формирование новых механизмов экономического, научного, технологического роста на всей ее огромной территории. Именно для этого в самое ближайшее время будет запущен процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня, причем в первую очередь они появятся в тех регионах, где наука, ее достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", — заявил Владимир Путин.
Первый в истории премии лауреат с Дальнего Востока Вячеслав Дячук уверял, что нервничать можно спокойно, — он открыл способ восстановления нервных клеток, ключ к лечению болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Но заинтриговал математик из Сколково Иван Оселедец. Он рассказал, что его любимая формула сжатия вычислений, за которую дали премию, удлиняет жизнь. Под конец Иван Оселедец вообще всех потряс — не словами, о том, что российская наука — наш главный экспортный потенциал, а своим баскетбольным ростом.
"Это только кажется, что математика — простая работа, на самом деле очень устаешь. А спорт в тонусе держит", — сказал Оселедец.
После спорта разговор о физике и лирике. Изображение рисует невидимый глазу лазер. Из света и вещества международный коллектив молодых ученых России и Англии создает вычислительную систему будущего — квантовый симулятор.
Зона научного прорыва — лаборатория Сколтеха по созданию роботизированных производств для сборки и последующей утилизации электроники. Самому взрослому разработчику – 25 лет. То ли ребята учатся, то ли роботы.
Химфак МГУ заставлен современным оборудованием. На столах — следы испытаний новых сверх прочных композитных материалов для авиации и космоса.
Уже летает композитное крыло МС-21. Магистральный самолет XXI века. Производство в Ульяновске, а технологию "нахимичил" коллектив 30-летних ученых из МГУ.
Образцы новейших материалов собраны на импровизированной выставке. Она расположилась почему-то под лестницей. Но не это главное. А то, что здесь есть часть — хвост беспилотного самолета.
Психрофилы — арктические бактерии. Совместный научный проект негосударственного института развития "Иннопрактика", МГУ и Центра арктических исследований "Роснефти" решает сложнейший вопрос утилизации углеводородов в приполярных широтах.
"Самое главное для нас — найти такие микроорганизмы, которые размножались Еще использовали углеводороды для питания. Это казалось, конечно, очень сложно задачей. Но мы с ней справились", — подчеркнул Андрей Шестаков, руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ.
Материал для исследований привезли с Новой Земли. В научных центрах Европы и Америки микроорганизмы активно работают только до нуля градусов. Российские биотехнологи добились активности при минус 2,5. Уже сейчас к разработкам "Иннопрактики", которая реализует инновационные проекты для роста экономики, интерес в мире огромный. Научно-технологические долины для внедрения вузовских разработок в экономику создаются по всей стране.
"У нас определены очень серьезные задачи перед страной, в том числе и роста экономики. Без того, чтобы это было с опорой на наши научно-технические возможности, решить это просто невозможно", — уверен президент РАН Александр Сергеев.
За вручением научной премии президента — огромная работа. Лауреатов специальная комиссия отобрала из нескольких тысяч претендентов.
"Важно, что в последние несколько лет все члены совета отмечают, что количество нетривиальных, интересных работ растет. Были и замечательные гуманитарные исследования. Очень сильная была работа по физике", — рассказал помощник президента Андрей Фурсенко.
Задача максимум — привлекать в науку талантливых студентов, аспирантов и даже школьников. Глобальную борьбу за светлые головы необходимо выигрывать.
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