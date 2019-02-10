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Ситуация на Украине 1 час назад
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия
В Киеве обстреляли дом министра внутренних дел Арсена Авакова. У его же виллы в Италии несколько дней назад появилась целая выставка фотографий журналистов и правозащитников, убитых на Украине. Сам министр в воскресенье обрушил волну негодования, причем в нецензурной форме, не на радикалов, а на... участников предвыборной гонки.
Лица скрыты, краски тусклы: неосвещенным киевским вечером свои воззвания на заборе они пишут исключительно черным — баллончиком по бетону. В этот поздний час их никто не останавливал. А они и не думали прятаться. Для самоидентификации даже включили саундтрек "Воины света" — один из главных мобилизующих хитов майдана.
Закидывая петардами дом Арсена Авакова, бравые хлопцы, как выяснилось, пытались… добиться правосудия. От украинского министра внутренних дел требовали найти организаторов нападения на Екатерину Гандзюк, советника мэра Херсона. Прошлым летом на нее напали, облили серной кислотой. Спасти Гандзюк врачам не удалось. Наказать виновных и требуют радикалы. И то, что справедливости они добиваются сомнительными методами, их явно не смущает. Говорят, что это зеркальный ответ на действия власти. Око за око.
"Сегодня прямо перед митингом Юлии Тимошенко больше десяти человек были задержаны просто ни за что, на ровном месте в Киеве, на Подоле, в нарушение всех международных норм. Их всех просто задержали и доставили в отдел", — рассказывает один из очевидцев инцидента.
Их действительно задержали. Прямо в центре Киева, где Юлия Тимошенко должна была встречаться со своими избирателями. Впрочем, кто и какие международные нормы нарушил, большой вопрос. Ведь активисты пытались пронести в зал зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолеты. Тоже утверждали, что ратуют за справедливость.
"Люди привыкли к этому цирку. И, к сожалению, вынуждены жить в этом цирке. Украинские политические деятели заигрались в политику. Большинство из них не интересует государственность Украины, независимость этой страны. Они лишь преследуют свои личные узкие цели", — утверждает политолог Иван Мезюхо.
Министр внутренних дел Украины, похоже, вынужден признать очевидное. "Хмурым личностям с кастетами" он посвятил целый пост. А протестные акции, вроде той, что прошла у его дома, он называет "провинциальным драмтеатром". А Юлия Тимошенко и вовсе готова найти того, кто это шоу режиссирует. Уверена, что за провокациями стоит СБУ, которая действует по инструкции Петра Порошенко.
"Президент Порошенко никак не хочет мириться с тем, что на встречи со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы узнать правду о том, что происходит в стране", — говорит Тимошенко.
У Петра Порошенко, на пути ко второму сроку, и правда, большие проблемы. Он сделал ставку на томос: новую церковь и новых идолов. Только вот не задалось. Представители афонских монастырей ведь предупреждали: на интронизацию раскольника Епифания не поедут и к святыням не пустят. И свое слово сдержали: как сообщают греческие издания, настоятель монастыря Святого Пантелеймона просто закрыл ворота перед представителями так называемой украинской церкви, не позволив им осквернить обитель.
"Хотели по максимуму, а получили, как всегда. Вроде бы томос они получили. Получили статус, хотя и не такой независимый, как хотелось бы. Украинская православная церковь им сопротивляется. Поместные церкви по всему миру уклоняются от признания этой структуры. И, соответственно, приходится захватывать храмы силой, избивать священников и прихожан", — поясняет член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Не лучше обстоят дела и еще у одного кандидата — Владимира Зеленского. В недавнем прошлом — любимчик страны, теперь — кандидат в президенты. А значит, все, как у всех: толпы протестующих у дворца культуры по Львове, обвинения в употреблении запрещенных веществ и, что для современной Украины едва ли не более страшно, в сотрудничестве с Россией. Зеленский им про объединение и светлое будущее. А ветераны АТО ему про вечное: чей, спрашивают, Крым?
Так и пришли к консенсусу: во всем виновата Москва. Другой объединяющей идеи для своих граждан у кандидатов в украинские президенты, похоже, по-прежнему нет.
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