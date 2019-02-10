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10 февраля 201920:10

Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине завершили регистрацию кандидатов в президенты, которые пойдут на выборы 31 марта. Желающих "порулить" страной после этого этапа осталось 44 человека. Действующий президент Порошенко тоже идет. Его рейтинги сейчас подрисовывают — с тем, чтобы на предстоящей большой фальсификации — в чем мало кто сомневается — можно было сослаться на цифры сегодняшних опросов.

Сам Порошенко использует последние недели своего срока для того, чтобы конституционно закрепить взятый им курс. Так, Верховная Рада, которая пользуется доверием лишь у 5% украинцев, проголосовала за изменение Конституции, закрепив в основном законе курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Комментируя случившееся, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, назвал состоявшееся голосование "циничным оскорблением" той части населения, которая с этим не согласна, ведь курс на вступление в НАТО поддерживают лишь 40% украинцев.

Характер идущей кампании вскрыла Украине Юлия Тимошенко, наверное, самый опасный для Порошенко кандидат. "Сейчас каждый украинец знает, что благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко и всему его коррумпированному окружению создается сеть на Украине и раздается по тысяче гривен людям за голос. Порошенко — это коррупционер высшей пробы", — заявила Тимошенко. С требованием начать расследование она обратилась к министру внутренних дел Авакову.

Автор: Елена Ерофеева

"Гребет, как конь копытом". Ну, что тут непонятного? Ведь русский и украинский как братья похожи. Только политика в отношении языков — разная. Украинская власть занимается истреблением русского. Закрыли школы, русское кино, искусство, книги — вне закона. В России, напротив, существуют и школы, и классы с украинским языком обучения.

Раньше в каждой параллели было по украинскому классу. Теперь остался один — девятый. Никто не запрещал, просто родители уже не хотят: Крым — российский, экзамены сдавать — на русском. Мову выбрали восемь учеников из тысячи.

В гимназии академической, где при Украине преподавали на родной мове, теперь на выбор три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Детей нельзя заставить, их можно заинтересовать. Перебирать аккорды на бандуре, как некогда играли кобзари. И под звуки украинского народного инструмента исполнять русские песни. Здесь не сжигают мосты, как делает это киевская власть, все время пытается досадить.

"Я никогда в жизни не могла подумать о том, что возможны такие блокады Крыма, что моя мама, которой было 93 года во время блэкаута скажет: "Вот и все, наверное, я умерла, когда погас свет", — сказала Елена Серебрякова, учитель географии Симферопольской академической гимназии.

Они пережили и эту блокаду. Теперь Украине сочувствуют. На колхозном рынке Симферополя о президентских выборах только рыба молчит. Раскладывая на прилавках ставридку и вяленых бычков, продавцы обсуждают последние новости.

"Хотелось, чтобы был Зеленский. Потому что смешно, что комик будет у руля. Порошенко уже нельзя, ему надо лечиться, он больной, пьющий. Ему надо уже уходить. Он сделал все что мог — свои деньги он заработал, пускай спокойненько идет отдыхать", — считают продавцы.

За президента чужой страны Крым голосовать не будет. Впрочем, даже украинцы участвовать в этом цирке не хотят. Когда Порошенко звал в Европу, Ольга Калиниченко уехала в Россию. Уже три года работает на мясокомбинате под Симферополем. "Страна Россия — наша. Ближе по крови, по духу, менталитету. Если вдруг мы вступим в НАТО и ЕС, это против России", — уверена Ольга.

ЕС и НАТО — еще один предвыборный проект Порошенко. Томос ему надоел — на церковные гастроли больше не ездит. С мовой расквитался. Теперь знакомым жестом указывает новый путь, за который Верховная Рада уже проголосовала.

Но "за" евроинтеграцию голосовали не все. 35 депутатов высказались против. Европа уже надурила Украину, когда создавали зону свободной торговли. Дали годовые квоты на поставку украинских товаров, которые Незалежная выбирает за два месяца.

"Ни в НАТО, ни в ЕС — был четкий сигнал, что с таким уровнем коррупции перспектив принятия сегодня нет. Кроме того, этот вопрос еще больше расколет Украину, потому что 50% населения Украины не хотят вступать в НАТО", — отметил Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной Рады.

Порошенко назвал несогласных с ним депутатов "пятой колонной". А против таких он обычно устраивает политические репрессии. Так, на Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене. Лишь за то, что он предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

Обвинения Генпрокуратуры кажутся абсурдными. Но украинская власть и радикалы готовы на все. Виктор Янукович предупредил: на Медведчука готовится покушение. "Создана какая-то специальная группа из 12 человек, которые в этом плане работают. У Порошенко никаких шансов честно победить на выборах нет", — подчеркнул экс-президент Украины.

Янукович последние пять лет — в изгнании, но при своем мнении. Это была его первая пресс-конференция в наступившем году. Все ждали от бывшего президента Украины комментарии к приговору — в конце января в Киеве ему заочно дали 13 лет за госизмену — а он рассказывал, как во время Майдана его предали украинские политики и обманули европейские. И жестко критиковал своего бывшего друга и соратника Порошенко.

"Сколько я его знаю и сколько, сколько с ним имел дело, он не только мне врал, он постоянно врал всем. Личное обогащение любой ценой. Вот его цель. И для этого он использует власть и задействует все возможности, которые у него есть", — заявил Янукович.

О грязных технологиях Порошенко говорят на каждом углу. Он решил купить народ за бюджетные деньги. Эту акцию назвали "Петина тысяча".

Город Черноморск Одесской области. В соцзащите — огромные очереди. Ни бизнесменов, ни чиновников — только старики стоят с протянутой рукой. Они понимают, что за "Петину тысячу" продают ему свои голоса. Но иначе не выжить.

Верховная Рада отказалась рассматривать вопрос о снижении тарифов. Тогда радикал Олег Ляшко со своей командой заблокировал парламентскую трибуну.

Эту тему подхватывает Тимошенко. А заодно просит привлечь президента за подкуп избирателей. "Порошенко — коррупционер наивысшего сорта, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и реально подкупает людей массово", — заявила Юлия Тимошенко.

Она пропускает заседания Верховной Рады — колесит по стране. Во время выступления в Киевской области радикалы закидали толпу дымовыми шашками — явная провокация, в которой Юлия, конечно, обвинила Порошенко.

И к вечеру в новом костюме заявляется на теледебаты. Вид смиренный, в руках — платежки. И неизменная декларация Порошенко: она рассказывает о том, как президент за год увеличил доходы в 80 раз.

Тимошенко стала героиней мультфильма. В несвойственном ей наряде первобытного человека. Правда, авторы мультика предлагают всем, кто увидит на экране знакомое лицо, "перекреститься или обратиться к доктору".

Во второй серии этого же мультфильма высмеивают Владимира Зеленского. Вот только недавно во Львове ему было несмешно. Он приехал выступать в цирк с командой "95-го квартала". Националисты устроили ему совсем не теплый прием.

Западноукраинская гопота не пускала Зеленского в зал. Беседа сводилась к хамству и угрозам — так запрограммирован культурный код образцового участника "Правого сектора" (запрещено в РФ).

Но юморист все-таки выйдет на арену. Неприятный эпизод останется за кулисами того вечера. Украина давно и прочно стала нацистским государством. Этот сброд — с бритыми затылками — интересует только один вопрос: чей Крым? Достаточно для провокации.

Они снова закидали российское посольство яйцами и зеленкой. Работают под заказ. И мешают работать другим. Украинцы по-прежнему ездят на заработки в Россию. Строят "Тавриду" в Крыму и республиканскую больницу в Симферополе.

16 новых операционных. Два аппарата МРТ, компьютерные томографы. Такого в Крыму раньше не было. За 20 лет незалежности Украины не построили ни одной новой больницы — только закрывали. В августе республиканский центр откроют.

В прошлом году сдали новый детский сад — с крымско-татарской группой — и школу, которую начинали строить еще при первом президенте Украины. Закончили только сейчас. Здесь нет истерики и оголтелого национализма, здесь просто сохраняют национальную культуру.

Текст: "Вести недели"

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