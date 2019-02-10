Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

В воскресенье российская военная полиция успешно сопроводила гуманитарный конвой ООН и Сирийского Красного Полумесяца. Грузовики, доставившие необходимые беженцам продукты и медикаменты, вернулись в Дамаск из лагеря беженцев Эр-Рукбан. Лагерь находится в зоне, контролируемой американскими военными, на границе с Иорданией.

55-километровую зону безопасности вокруг базы Эт-Танфе, покинули 55 машин — первая часть конвоя. Их сопроводили броневики ООН и САКП.

6 февраля, как ранее рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного груза по дороге в Эр-Рукбан.

Колонна из 160 машин отвезла нуждающимся продукты, товары, медикаменты и предметы первой необходимости общим весом 1080 тонн, пишет ТАСС.