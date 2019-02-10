Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

Российский конькобежец Денис Юсков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в немецком Инцелле. Россиянин занял третье место на дистанции 1500 метров, преодолел дистанцию за 1 минуту 43,202 секунды.

Опередили Юскова представитель Нидерландов Томас Крол, победное время которого составило 1 минуту 42,582 секунды, а также норвежец Сверре Педерсен. Он отстал от голландца на 0,57 секунды.

Также отметим, что в Топ-20 лучших спортсменов чемпионата мира в данной дисциплине вошли еще два российских конькобежца: Сергей Трофимов продемонстрировал 13 результат (+3,30), а Сергей Грязцов занял 16 место (+3,96).