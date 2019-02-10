Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

Глава российского МИД Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц ООН свой рисунок. Об этом рассказал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Как известно, российский министр иностранных дел любит рисовать "геометрические скетчи". Рисунок именно в таком стиле был преподнесен бывшему секретарю Лаврова, которая ныне работает в этой же должности у Небензи. Ее зовут Бренда, и в своем рисунке Лавров зашифровал это имя. Столь необычный подарок глава российского МИДа сделал по просьбе женщины. Зная привычку своего бывшего начальника что-то рисовать, она попросила Небензю передать просьбу Лаврову — нарисовать что-то для нее.

Лавров просьбу выполнил и нарисовал скетч, в котором зашифровал имя Бренды. В рисунке можно прочитать игру слов: Branda — brand of UN ("Бренда — бренд ООН"). Рисунок был переслан в российскую миссию при ООН дипломатической почтой. Его поместили в рамку и вручили Бренде, сообщает ТАСС. Реакция экс-секретаря на подарок была настолько эмоциональной, что испугала привычных ко всему российских дипломатов.