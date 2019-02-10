Взрыв в Стокгольме: СМИ сообщили о бомбе

На юге Стокгольма произошел взрыв в жилом малоэтажном доме. По сообщению полиции, проводится эвакуация жителей близлежащих зданий. Правоохранители выясняют причину взрыва.

По данным шведского издания Expressen, взрыв произошел внутри дома, возможно, сработало взрывное устройство. Однако каких-либо подтверждений этой версии пока нет, передает РИА Новости.

Взрыв произошел в 15:03 по местному времени (17:03 по Москве). Погиб как минимум один человек.