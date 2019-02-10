Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

В 13 стран Евросоюза попало 2,7 тонны мяса больных коров, забитых на нелегальной польской скотобойне.

Мясо, не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам, уже изъяли из торговой сети.

Скотобойню, с которой продали почти 9,5 тонны мяса, закрыли. Польские власти уверяют, что оно безопасно, но инспекторы Еврокомиссии уже начали расследование, передает РИА Новости.

80% мяса, производимого в Польше, предназначено для экспорта в Евросоюз.