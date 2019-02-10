"Евроманьяк" Туск задумался о "месте в аду"

Интересно, сколь быстро слово "ад" как противоположность раю вошло в лексикон политиков Евросоюза. Так, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что место его работы в Брюсселе превратилось в "ад". Из-за объема накопившихся разногласий внутри ЕС.

Дональд Туск задался вопросом, "как выглядит то место в аду", что уготовано авторам Brexit? Слова буквально взорвали нежную британскую прессу. Лидер большинства в парламенте и активист Brexit Андреа Ледсом потребовала от Туска извинений. Тот отказался. Тогда пресс-секретарь правой Демократической юнионистской партии Сэмми Уилсон обозвал его "евроманьяком":

"Этот евроманьяк изо всех сил пытается сохранить узы европейской бюрократии, которые опутали Британию. Именно Туск и его наглые переговорщики с ЕС раздувают страхи в попытке отменить результаты референдума", — уверен Уилсон.

Дальше — больше. Член Европарламента От Великобритании Найджел Фарадж бодро написал в адрес Туска следующее: "После Brexit мы освободимся от никем не избранных и наглых хулиганов вроде вас и будем сами управлять своей страной".

Собственно, такова была прелюдия к визиту Терезы Мэй в Брюссель, который состоялся 12 февраля. Одета она была чуть ли не в траур. Не хватало только черной шляпки и черной вуали, чтобы затенить заплаканные глаза.

Где эти легендарные леопардовые туфли, которые сама же Мэй называет "политическими ледоколами" для трудных переговоров? Забыты. Сейчас это черные непритязательные лодочки на целомудренном каблуке, надетые словно на важный экзамен, дабы не раздражать профессора.

Профессором выглядел в этой паре Жан-Клод Юнкер. Впрочем, даже не профессором, а вежливым палачом. Встав перед флагами на формальное фотографирование, Тереза Мэй, что шла на заведомо провальные переговоры, словно на заклание, даже забыла о полагающемся рукопожатии. Но вежливый палач протянул ей руку, словно напомнив о неких спортивных правилах, когда соперники перед встречей это делают. Мол, даже если я палач, то пожмем руки, нам же придется сейчас взаимодействовать. Пожали. После экзекуция была недолгой, хотя и политически для Терезы Мэй смертельной.

В Лондон она вернулась ни с чем, мечтая о глотке Penderin — виски из Уэльса. Тереза Мэй как-то призналась, что именно им утешает себя по ходу серии поражений на дистанции Brexit.

Хороший выбор. По крайней мере, политкорректный. Ведь виски из Шотландии и тем более из Ирландии слишком обжигают. Напоминают о работе, ведь эти географические ассоциации на фоне выхода из ЕС слишком болезненны. Глядишь, и сама Британия может потом развалиться.