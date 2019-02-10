США грозит еще один шатдаун

В администрация США не исключают, что 15 февраля в стране начнется очередной шатдаун. Об этом предупредил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Переговоры между законодателями и президентом Дональдом Трампом ведутся относительно того, какие средства конгресс может выделить на строительство заграждений на границе с Мексикой. Глава государства требует предоставить на эти цели более 5 миллиардов долларов, но конгрессмены не согласны. Ранее сенатор-республиканец Ричард Шелби признал, что переговоры вновь зашли в тупик, пишет РИА Новости.

Представители Демократической партии также пытаются противостоять массовому задержанию нелегальных мигрантов. В числе их аргументов — страдания задержанных и разлучение членов семей.

Из-за разногласий между Трампом и конгрессом по поводу границы в декабре прошлого — январе нынешнего года около четверти федеральных учреждений сократили работу более чем на месяц из-за отсутствия бюджета. Президент подписал временный бюджет действие которого заканчивается 15 февраля.