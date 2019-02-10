Белый дом не ответил на вопрос о саудовском принце и Хашогги

И.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни отказался прокомментировать в интервью NBC мнение президента США Дональда Трампа по делу оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Журналист был убит в 2018 году в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда пришел за документами.

Малвэни не ответил, считает ли Трамп причастным к убийству Хашогги наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Честно говоря, я не знаю. Я не принимал участие и не знаком с сутью таких переговоров", — заявил чиновник.

Так же Малвэни ничего не знает о требовании Конгресса США провести расследование преступления к 8 февраля.

Все вопросы комментатора NBC он перенаправил главе Госдепартамента Майклу Помпео, пишет ТАСС.

Белый дом заявил телекомпании CNN, что не обязан следовать запросам Конгресса. Помпео в пятницу рассказал американским сенаторам уже собранную информацию по убийству саудовского журналиста