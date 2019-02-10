Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

Источник утечки личного конфиденциального графика президента США Дональда Трампа будет выявлен в течение наступающей недели. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News руководящий аппаратом сотрудников Белого дома Мик Малвэни. Он высказал предположение, что доступ к такой информации мог получить сотрудник, проработавший в администрации не менее трех месяцев. Скорее всего, он будет уволен. Хот я процедура увольнения работника такого уровня всегда непростая задача.

"Обычно это сделать практически невозможно", — считает Малвэни.

Личный график Трампа за последние три месяца стал достоянием гласности неделю назад. Из него следует, что просыпается президент довольно поздно, приступает к делам не ранее 11 часов утра, а большую часть дня проводит за просмотром телевизора и написанием сообщений в Twitter. На телевизор и соцсети, а также телефонные звонки и чтение газет уходит почти 60% рабочего времени президента или 300 часов. Только 77 часов выделяются на официальные заседания и встречи. Меньше всего — 38 часов уходят на участие президента в официальных мероприятиях. Нередко президент отклоняется от графика, совмещая телефонные переговоры с совещаниями.

По мнению Малвэни, инцидент с утечкой еще раз доказал, что президенту необходимо реформировать государственную службу, чтобы он мог доверять своим сотрудникам.