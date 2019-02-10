10 февраля 201919:34
Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира
В немецком городке Инцелль продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. В женской сетке соревнований состоялся масс-старт, в котором бронзовую медаль завоевала россиянка Елизавета Казелина.
Россиянка преодолела дистанцию за 8 минут 29,290 секунды и заработала 20 очков. Победительницей стала голландка Ирен Схаутен, набравшая 60 баллов, а второе место осталось за представительницей Канады Ивани Блонден. Она набрал 40 очков.
Казелина завоевала уже вторую бронзу на текущем чемпионате мира. Всего же для сборной России эта бронза стала десятой при одной золотой медали. С этими показателями российская команда занимает шестое место в медальном зачете.
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