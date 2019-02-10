Полиция дала туманный комментарий по взрыву в Стокгольме

В стокгольмском пригороде Варберг произошел взрыв в жилом доме, один человек погиб.

Представитель полиции Анна Вестберг отметила, что дело расследуется, но пока неизвестно, что именно произошло. Возможно, это был несчастный случай.

Из соседних домов эвакуировали жителей, их опрашивают, передает ТАСС.