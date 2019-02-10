Тема:

Грипп в России 34 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 февраля 201920:33 Мария Саушкина

Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

Эпидемический порог заболеваний гриппом и ОРВИ превышен в 43 российских регионах. Это почти вдвое больше, чем всего неделю назад. Тревожно. Тем более что в этом году широкое распространение получил грипп AH1N1, который еще называют "свиным". Хорошая новость в том, что к зиме, когда эпидемия гриппа и ОРВИ обычно достигает своего пика, россияне подошли ответственно. Привились более 70 миллионов человек — половина населения страны.

Еще одна хорошая новость — с вакциной в этом году наши медики попали в точку. По данным лабораторных исследований, сейчас циркулируют как раз те вирусы гриппа, от которых прививки и делали. Однако расслабляться не стоит. Грипп AH1N1 коварен и опасен не столько своим течением, сколько осложнениями: пневмония, бронхит, отит. В запущенных случаях возможен летальный исход. Так что при первых признаках — сразу к врачу, а потом — бюллетень и героически не ходим на работу, чтобы никого там не заражать. Как Россия справляется с гриппом?

Отделения детских инфекционных больниц переполнены. Из-за эпидемии гриппа в Саратове введен особый режим. Школы, колледжи и техникумы закрыты на карантин. Медицинские службы переведены на усиленный режим работы. И это притом что вакцинировали 45% населения.

Саратовские школьники уже неделю как на вынужденных каникулах. Главный детский инфекционист Саратова констатирует: больницы переполнены, потому что родители не выполняли рекомендации медиков.

Эпидпороги превышены в 34 городах. Грипп начинался с Новосибирска и Петрозаводска. Наибольший процент заболевших — в Екатеринбурге, Ставрополе, Владикавказе, Якутске, Кемерово. В Хабаровске на карантин закрыты больницы.

В лабораториях региональных Центров гигиены и эпидемиологии ежедневно исследуют образцы анализов госпитализированных пациентов. В России вспышка эпидемии вызвана двумя штаммами — гонконгским гриппом и "свиным".

Высокотехнологичное оборудование автоматически ставит точный диагноз: у пациента — вирус гриппа или другие ОРВИ. Ведь при схожих симптомах, лечение — разное.

В Санкт-Петербургском НИИ гриппа в течение всего года изучают эволюционную изменчивость вирусов, чтобы вакцины против гриппа поспевали за вновь возникающими мутировавшим штаммами. Тем, у кого иммунитета, то есть прививки, нет, обращаться к врачам настоятельно рекомендуют в первые сутки недомогания.

"Грипп — это капиллярно-токсичный яд, он влияет на проницаемость сосудов. Могут быть кровоизлияния в жизненно важные органы, что и приводит к летальному исходу", — сказала Ольга Афанасьева, заведующая отделения респираторных вирусных инфекций НИИ гриппа, доктор медицинских наук.

"Лучше иметь какой-то дискомфорт в результате прививки, чем оказаться в тяжелейшем состоянии на больничной койке, даже ИВЛ в отдельных случаях не спасает", — подчеркнула Альбина Мельникова, заместитель начальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора.

В этом году от осложнений, вызванных гриппом, не сумели спасти школьницу в Самарской области. В Минздраве России отмечают: летальных исходов за последние 5 лет стало в 20 раз меньше благодаря повсеместной вакцинации.

"Заболеваемость растет прежде всего в тех регионах, которые пограничные, в которых выражены миграционные процессы: это Дальний Восток, северо-запад, юг нашей страны", — сказал Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ.

По прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ пойдет на спад только в конце марта.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:19

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

19:34

Полиция дала туманный комментарий по взрыву в Стокгольме

18:56

США грозит еще один шатдаун

18:42

Взрыв в Стокгольме: СМИ сообщили о бомбе - Яна

18:28

Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

17:17

Землетрясение повредило дома в Иране: есть пострадавшие

16:46

Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

31 минута назад
CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

46 минут назад
СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7

СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7

8 минут назад
Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

35 минут назад
США грозит еще один шатдаун

США грозит еще один шатдаун

1 час назад
Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

10 минут назад
Венесуэла: военные учения и помощь населению

Венесуэла: военные учения и помощь населению

1 час назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

2 часа назад
Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

8 минут назад
Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

4 часа назад
Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

58 минут назад
Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов

Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов

24 минуты назад
Могерини поставили подножку

Могерини поставили подножку

27 минут назад
Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

31 минута назад
Даниил Медведев выиграл турнир в Софии

Даниил Медведев выиграл турнир в Софии

44 минуты назад
Шорт-трек. Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Шорт-трек. Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

1 час назад
Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

1 час назад
Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира

Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира

1 час назад
Головин травмировался в матче чемпионата Франции

Головин травмировался в матче чемпионата Франции

2 часа назад
Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

2 часа назад
Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

2 часа назад
Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

2 часа назад
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия

Дом Авакова закидали петардами ради правосудия

2 часа назад
Венесуэльский метеорит сняли на видео

Венесуэльский метеорит сняли на видео

2 часа назад
Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

3 часа назад
Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

3 часа назад
Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

3 часа назад
Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

4 часа назад
Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

4 часа назад
В Москве и Питере прошли несогласованные марши

В Москве и Питере прошли несогласованные марши

4 часа назад
Польша купит у США "прекрасное оружие"

Польша купит у США "прекрасное оружие"

4 часа назад
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

4 часа назад
Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

4 часа назад
Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

6 часов назад
Трагедия на Никитском: что на самом деле произошло в звездном доме

Трагедия на Никитском: что на самом деле произошло в звездном доме

7 часов назад
Торты и десерты могут способствовать похудению

Торты и десерты могут способствовать похудению

7 часов назад
Популярный ютубер вернулся с того света

Популярный ютубер вернулся с того света

7 часов назад
Фантастические перевоплощения девушки из Санкт-Петербурга в принцесс и не только

Фантастические перевоплощения девушки из Санкт-Петербурга в принцесс и не только

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года

8 часов назад
С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

08.02.2019 14:41
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

07.02.2019 11:40
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40