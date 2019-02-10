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Грипп в России 34 минуты назад
Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах
Эпидемический порог заболеваний гриппом и ОРВИ превышен в 43 российских регионах. Это почти вдвое больше, чем всего неделю назад. Тревожно. Тем более что в этом году широкое распространение получил грипп AH1N1, который еще называют "свиным". Хорошая новость в том, что к зиме, когда эпидемия гриппа и ОРВИ обычно достигает своего пика, россияне подошли ответственно. Привились более 70 миллионов человек — половина населения страны.
Еще одна хорошая новость — с вакциной в этом году наши медики попали в точку. По данным лабораторных исследований, сейчас циркулируют как раз те вирусы гриппа, от которых прививки и делали. Однако расслабляться не стоит. Грипп AH1N1 коварен и опасен не столько своим течением, сколько осложнениями: пневмония, бронхит, отит. В запущенных случаях возможен летальный исход. Так что при первых признаках — сразу к врачу, а потом — бюллетень и героически не ходим на работу, чтобы никого там не заражать. Как Россия справляется с гриппом?
Отделения детских инфекционных больниц переполнены. Из-за эпидемии гриппа в Саратове введен особый режим. Школы, колледжи и техникумы закрыты на карантин. Медицинские службы переведены на усиленный режим работы. И это притом что вакцинировали 45% населения.
Саратовские школьники уже неделю как на вынужденных каникулах. Главный детский инфекционист Саратова констатирует: больницы переполнены, потому что родители не выполняли рекомендации медиков.
Эпидпороги превышены в 34 городах. Грипп начинался с Новосибирска и Петрозаводска. Наибольший процент заболевших — в Екатеринбурге, Ставрополе, Владикавказе, Якутске, Кемерово. В Хабаровске на карантин закрыты больницы.
В лабораториях региональных Центров гигиены и эпидемиологии ежедневно исследуют образцы анализов госпитализированных пациентов. В России вспышка эпидемии вызвана двумя штаммами — гонконгским гриппом и "свиным".
Высокотехнологичное оборудование автоматически ставит точный диагноз: у пациента — вирус гриппа или другие ОРВИ. Ведь при схожих симптомах, лечение — разное.
В Санкт-Петербургском НИИ гриппа в течение всего года изучают эволюционную изменчивость вирусов, чтобы вакцины против гриппа поспевали за вновь возникающими мутировавшим штаммами. Тем, у кого иммунитета, то есть прививки, нет, обращаться к врачам настоятельно рекомендуют в первые сутки недомогания.
"Грипп — это капиллярно-токсичный яд, он влияет на проницаемость сосудов. Могут быть кровоизлияния в жизненно важные органы, что и приводит к летальному исходу", — сказала Ольга Афанасьева, заведующая отделения респираторных вирусных инфекций НИИ гриппа, доктор медицинских наук.
"Лучше иметь какой-то дискомфорт в результате прививки, чем оказаться в тяжелейшем состоянии на больничной койке, даже ИВЛ в отдельных случаях не спасает", — подчеркнула Альбина Мельникова, заместитель начальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора.
В этом году от осложнений, вызванных гриппом, не сумели спасти школьницу в Самарской области. В Минздраве России отмечают: летальных исходов за последние 5 лет стало в 20 раз меньше благодаря повсеместной вакцинации.
"Заболеваемость растет прежде всего в тех регионах, которые пограничные, в которых выражены миграционные процессы: это Дальний Восток, северо-запад, юг нашей страны", — сказал Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ.
По прогнозам эпидемиологов, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ пойдет на спад только в конце марта.
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