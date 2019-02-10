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10 февраля 201921:00 Дмитрий Киселёв

Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

Крупный и самый шумный скандал в Сети и СМИ. Он вообще-то про то, как вроде бы солидные западные компании доверяются нашим доморощенным полуграмотным гуманитариям, которые считают себя гуру пиара. Не чувствуя Россию сами, они легковерно отдаются наиболее экстравагантным представителям так называемого "креативного класса" и тем самым роют себе здесь могилу.

Тут отличилась изначально британская фирма спортивной обуви Reebok. Скандал сейчас — буквально вселенский. От него трясет не только Москву, но и штаб-квартиру глобальной компании в американском Бостоне, штат Массачусетс.

Началось все с того, что российское подразделение Reebok, которое решило переплюнуть западную рекламу Reebok. Она там — с некоторым душком феминизма, к чему уже все попривыкли. Вот, например, слоган: "Никогда не извиняйся, за то, что ты — сильная. Reebok". Вполне себе симпатично.

Наши феминистки решили всех переплюнуть, создав серию постеров под общим хештегом "#нивкакиерамки". Для начала милую и известную негритянку из "Игры престолов" решили заменить на широко известную в узких кругах создательницу Telegram-канала "Женская власть" Залину Маршенкулову. Она прославилась своими вроде как феминистскими текстами. Ей же от имени Reebok и предложили создать серию постеров с провокативными слоганами для Instagram. Получилось действительно заметно: "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались". Или вот уже с самой Моршенкуловой: "Когда говорят "носить на руках", представляю, как меня носят в гробу". Но это еще слабовато. И не очень понятно, что рекламируем. Буквально взрыв в сетях вызвали этот плакат и этот слоган: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

Если кто-то не понял творческой задумки, то ее всем объяснил заказчик рекламы от имени Reebok маркетолог Александр Голофаст: "Большинство мужчин крайне стеснительно воспринимают тему кунилингуса. При этом тема минета совершенно общественно одобряемая и привычная".

Справедливости ради, в крупной международной компании Reebok задумку российского подразделения не оценили, и Голофаста уволили. В Сети Reebok такая реклама тоже, скорее, повредила. "Reebok — в помойку. Раньше не сильно нравился бренд, теперь в жизни ничего не куплю. Животные, — пишут пользователи. — "Долго молчала, но больше не могу это терпеть. Вы серьезно думаете, что такой бред может кого-то мотивировать?! Эти лозунги как бы говорят, веди себя, как неадекватная сука, пусть все терпят" Оскорбительно, мерзко и очень глупо. Может, у госпожи Моршенкуловой хорошей мужской "иглы" не было?" После такого шквала Reebok официально снимает постеры с хештегом "#нивкакиерамки".

Вот мы и подошли к сути — перверсиям нашего родного феминизма. В предложенном варианте рекламы феминистка Моршенкулова вроде как воюет с мужчинами, призывая женщин избавится от зависимости мужского одобрения. Мол, и без мужчин обойтись можно. На самом деле девушка просто предлагает сменить позу. Это первое.

Второе: что за дурацкая война полов? Зачем нам кто-то ее навязывает? Не надо бороться, а надо сотрудничать. Признать, что мужчина и женщина — разные. Такими их сотворил Создатель. И куда продуктивнее, красивее и приятнее искать гармонию, творя ее из непохожего. Да, собственно, так в большинстве своем люди и думают.

Текст: "Вести недели"

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