Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

Итальянские власти намерены пересмотреть санкционную политику в отношении России, сообщил вице-премьер и министр экономического развития страны Луиджи Ди Майо.

По словам Ди Майо, из-за антироссийских ограничений итальянский бизнес несет большие убытки, и дело не в любви к русским или американцам. Интересы Италии прежде всего.

В правительственном "контракте" между "Лигой" и "Движением 5 звезд" (лидер партии – Ди Майо) отражена необходимость отмены санкций, потому что Москва – значимый торговый партнер, а не угроза.

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее говорил об отмене санкций, обращая внимание на то, что в нынешнем геополитическом контексте Москва – значимый игрок.

Санкции против России были введены Евросоюзом на фоне украинских событий 2014 года, передает РИА Новости.