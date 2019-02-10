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Ситуация на Украине 1 час назад
Выборы на Украине: Донбасс хочет только мира
В Донбассе за украинской избирательной кампанией наблюдают без особого интереса, хотя и с некоторой тревогой. Во всяком случае ничего хорошего и после голосования 31 марта от Киева там не ждут, а в самом голосовании принимать участие не намерены. Расчет при любом исходе — на строительство своей жизни. Таков приоритет, а дальше — по обстановке. Граница крепка, и это пока согревает.
Майорский блокпост на окраине Горловки. Очередь из автомобилей уходит за горизонт. В каждой машине только водитель, как правило, не пенсионер. Многие оборудованы самодельными печками. Так выглядит новая реальность на границе с Украиной, так называемый пенсионный туризм.
"Раз в два месяца пенсионер должен выехать на подконтрольную Украине территорию, пробыть там, простоять в очередях и получить свою мизерную законно заработанную пенсию", — рассказал Иван Приходько, глава администрации города Горловка.
В очередях умирают в прямом смысле. Последняя трагедия произошла недавно — скончался пенсионер 1956 года рождения. С начала года это уже восьмой случай.
Многие говорить не хотят — на той стороне могут ведь и припомнить. Выборы на Украине в этой очереди — что-то совсем абстрактное.
Обстрелы при этом не прекращаются. Вот совсем свежие последствия, которые фиксируют представители совместного Центра по координации и контролю. Это многострадальное село Золотое Луганской республики. Жители остались без света и газа.
Несмотря на напряженную обстановку, в школах продолжаются занятия. До линии фронта — всего около километра, дети получают грамоты за спортивные достижения. Первоклассники по уже русским учебникам изучают шипящие.
Дети учатся в две смены. Школа в прифронтовом поселке Гольмовский, на фасаде — мемориальная табличка с фамилией погибшего выпускника.
"В момент, когда вы снимали, внутри школы была пулеметная очередь. Это действительность войны. Она все равно продолжается в той или иной степени: есть обстрелы, угроза жизни людей. Кто бы сейчас ни пришел во власть на Украине, для нас самое главное, чтобы эти люди пришли к нам на переговоры. Мы хотим мира", — заявил Эдуард Басурин, официальный представитель народной милиции ДНР.
Окрестности Александровки. На горизонте — уже Марьинка, подконтрольная ВСУ. Здесь готовы в любой момент реагировать на любые провокации с той стороны. Но все чаще это напоминает, видимо, предвыборные, совершенно непонятные театрализованные представления.
Времена, когда дорога до Киева занимала несколько часов по широкой и комфортной трассе, давно уже ушли в прошлое. Заработает или нет эта дорога снова на полную мощность своей пропускной способности? Пока рассуждать об этом сложно даже в самых смелых предположениях.
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