Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

В Совфеде считают, что заявление после США в Германии Ричарда Греннела о том, что "Россия стоит на пороге", доказывающее необходимость увеличить расходы Берлина на оборону НАТО до 2%, связано с позицией Германии по "Северному потоку — 2".

Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, что США зря считают, будто российский газ несет какую-то опасность, и такие заявления никак не отразятся на судьбе газопровода.

Джабаров добавил, что Вашингтон начал подталкивать Берлин к милитаризации, хотя ранее протестовал против этого.

В Госдуме заявили, что слова Греннела должны оправдать новую гонку вооружений. Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что ВС Германии интегрированы в общенатовскую структуру. И действия США направлены на усиление антироссийской пропаганды, передает RT.