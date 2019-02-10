Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

В городе Луга Ленобласти в жилом доме произошел пожар. Двое детей отравились угарным газом, 3-летний мальчик погиб, его 5-летняя сестра находится под надзором врачей. Девочку готовят к транспортировке в областную больницу.

По предварительным данным, бабушка детей оставила детей в однокомнатной квартире и ушла в магазин. Произошло возгорание, дети отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, передает РИА Новости.