Российские дети из иракских тюрем прилетели в Москву

Двадцать семь российских детей прилетели в Москву из Багдада вечером в воскресенье, 10 февраля. Их доставили самолетом Ил-76 МЧС России. Вместе со своими матерями они находились в одной из тюрем иракской столицы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, самолет приземлился в аэропорту Раменское. На его борту находились дети в возрасте от 4 до 13 лет. В полете их сопровождали спасатели, врачи-педиатры и психологи. Дети перенесли перелет хорошо.

По данным пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в российскую столицу прилетели дети из десяти российских регионов.

Из аэропорта их отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, где передадут родственникам и опекунам.

Еще 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака в декабре прошлого года. У аппарата уполномоченного по правам ребенка есть информация о 699 детях, которых родители вывезли на Ближний Восток.