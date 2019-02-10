Биатлон. Спринтерские гонки отменены из-за непогоды

Мужская и женская спринтерские гонки седьмого этапа Кубка мира отменены тз-за непогоды в канадском Кэтморе. Ранее оба спринта были перенесены с субботы на воскресенье.

Холода, установившиеся в Канаде, внесли коррективы в программу седьмого этапа Кубка мира. Индивидуальные гонки были сокращены, эстафеты перенесены с субботы да пятницу, а запланированные на воскресенье масс-старты и вовсе отменены. Спринтерские гонки были перенесены с субботы на воскресенье.

Однако погода не улучшилась, и организаторы приняли решение отменить обе спринтерские гонки. Таким образом, канадский этап Кубка мира оказался укороченным. Четыре гонки вместо восьми запланированных. Следующий, восьмой этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити (США) с 14 по 17 февраля.