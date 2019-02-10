Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 февраля 201923:27

Вывезенных из Ирака детей передали в Москве опекунам

Российских детей, вывезенных из Ирака, передали опекунам. В воскресенье детей доставили в Москву самолетом МЧС России. Вместе со своими матерями они находились в одной из тюрем иракской столицы.

После приземления в аэропорту "Жуковский" детей перевезли в Медицинский исследовательский центр здоровья детей, где детский омбудсмен Анна Кузнецова передала их родственникам-опекунам. Всех детей вместе с опекунами поместят в палаты, в центре они пройдут полное медицинское обследование, сообщает РИА Новости.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что помогут с оформлением всех документов для дальнейшей регистрации детей, получения ими необходимых выплат и документов, а также устройства в образовательные учреждения.

Еще 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака в декабре прошлого года. 5 января их выписали из больницы, и они поехали домой: 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро – в Чеченскую Республику, по одному ребенку – в Кабардино-Балкарию и в Татарстан.

В Сирии и Ираке, как передает ТАСС, остаются еще более 1,7 тысячи российских женщин и детей. Туда их когда-то увезли родители, которые решили примкнуть к одной из террористических группировок. Кто-то из взрослых погиб, кто-то осужден на длительный срок или пожизненно.

Сейчас

21:30

Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

20:19

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

19:34

Полиция дала туманный комментарий по взрыву в Стокгольме

18:56

США грозит еще один шатдаун

18:42

Взрыв в Стокгольме: СМИ сообщили о бомбе

18:28

Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

17:17

Землетрясение повредило дома в Иране: есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр

3 часа назад
Трампу нужна война

Трампу нужна война

1 час назад
СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7

СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7

3 часа назад
"Евроманьяк" Туск задумался о "месте в аду"

"Евроманьяк" Туск задумался о "месте в аду"

2 часа назад
Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

Перверсивная реклама Reebok спровоцировала вселенский скандал

3 часа назад
Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

Пожар в Ленобласти: один ребенок погиб, один госпитализирован

2 часа назад
Вывезенных из Ирака детей передали в Москве опекунам

Вывезенных из Ирака детей передали в Москве опекунам

43 минуты назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах

3 часа назад
США грозит еще один шатдаун

США грозит еще один шатдаун

4 часа назад
Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

Следком сообщил подробности гибели семьи с четырьмя детьми

7 часов назад
Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

Порошенко решил купить украинцев за их же деньги

4 часа назад
США и Китай навязывают Евросоюзу более жесткую конкуренцию

США и Китай навязывают Евросоюзу более жесткую конкуренцию

2 часа назад
Больше всего Сергей Юрский боялся потерять себя

Больше всего Сергей Юрский боялся потерять себя

2 часа назад
Биатлон. Спринтерские гонки отменены из-за непогоды

Биатлон. Спринтерские гонки отменены из-за непогоды

1 час назад
Киселёв прокомментировал пикантную историю с Безосом

Киселёв прокомментировал пикантную историю с Безосом

2 часа назад
Макрон "изменил" Меркель с Трампом

Макрон "изменил" Меркель с Трампом

2 часа назад
Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

Джабаров и Новиков оценили "Россию на пороге" Греннела

3 часа назад
Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов

Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов

3 часа назад
Могерини поставили подножку

Могерини поставили подножку

3 часа назад
Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций

3 часа назад
Даниил Медведев выиграл турнир в Софии

Даниил Медведев выиграл турнир в Софии

3 часа назад
CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

CNN пожаловался на нашествие российского минтая и бездействие Трампа

3 часа назад
Шорт-трек. Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Шорт-трек. Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

4 часа назад
Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

Слив графика американского лидера: виновного пока не нашли

4 часа назад
Венесуэла: военные учения и помощь населению

Венесуэла: военные учения и помощь населению

4 часа назад
Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира

Конькобежка Казелина принесла России 11 медаль чемпионата мира

4 часа назад
Головин травмировался в матче чемпионата Франции

Головин травмировался в матче чемпионата Франции

5 часов назад
Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

Случай с подарком Лаврова: секретарша напугала Небензю

5 часов назад
Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

Мясо больных польских коров продали 13 странам ЕС

5 часов назад
Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

Конькобежец Юсков выиграл бронзу чемпионата мира

5 часов назад
Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

Сирия: российская военная полиция сберегла гумконвой ООН

5 часов назад
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия

Дом Авакова закидали петардами ради правосудия

5 часов назад
Венесуэльский метеорит сняли на видео

Венесуэльский метеорит сняли на видео

5 часов назад
Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

Легенда разведки: "майору Вихрю" Алексею Ботяну исполнилось 102 года

6 часов назад
Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами

6 часов назад
Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

Оторванная кисть: глава МВД Франции признал "перегибы" со стороны полиции

6 часов назад
Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

Мракобесие и NASA: Рогозин - о проблемах в космической сфере

7 часов назад
Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

7 часов назад
В Москве и Питере прошли несогласованные марши

В Москве и Питере прошли несогласованные марши

7 часов назад
Польша купит у США "прекрасное оружие"

Польша купит у США "прекрасное оружие"

7 часов назад
Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

Газпромбанк опроверг новости о счетах венесуэльской PDVSA

7 часов назад
Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура

7 часов назад
Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

Первые минуты после крушения Ми-17 попали на видео

9 часов назад
Трагедия на Никитском: что на самом деле произошло в звездном доме

Трагедия на Никитском: что на самом деле произошло в звездном доме

10 часов назад
Торты и десерты могут способствовать похудению

Торты и десерты могут способствовать похудению

10 часов назад
Популярный ютубер вернулся с того света

Популярный ютубер вернулся с того света

10 часов назад
Фантастические перевоплощения девушки из Санкт-Петербурга в принцесс и не только

Фантастические перевоплощения девушки из Санкт-Петербурга в принцесс и не только

10 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года

11 часов назад
С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"

08.02.2019 14:41
Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

Стоянов, Мещерякова, Федункив, Родригез: первые впечатления от шоу "Один в один"

07.02.2019 11:40
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40