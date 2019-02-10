Вывезенных из Ирака детей передали в Москве опекунам

Российских детей, вывезенных из Ирака, передали опекунам. В воскресенье детей доставили в Москву самолетом МЧС России. Вместе со своими матерями они находились в одной из тюрем иракской столицы.

После приземления в аэропорту "Жуковский" детей перевезли в Медицинский исследовательский центр здоровья детей, где детский омбудсмен Анна Кузнецова передала их родственникам-опекунам. Всех детей вместе с опекунами поместят в палаты, в центре они пройдут полное медицинское обследование, сообщает РИА Новости.

В аппарате детского омбудсмена отметили, что помогут с оформлением всех документов для дальнейшей регистрации детей, получения ими необходимых выплат и документов, а также устройства в образовательные учреждения.

Еще 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет спецрейс МЧС доставил в Россию из Ирака в декабре прошлого года. 5 января их выписали из больницы, и они поехали домой: 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро – в Чеченскую Республику, по одному ребенку – в Кабардино-Балкарию и в Татарстан.

В Сирии и Ираке, как передает ТАСС, остаются еще более 1,7 тысячи российских женщин и детей. Туда их когда-то увезли родители, которые решили примкнуть к одной из террористических группировок. Кто-то из взрослых погиб, кто-то осужден на длительный срок или пожизненно.