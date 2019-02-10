Маурицио Сарри: о моем будущем надо спрашивать в клубе

Лондонский "Челси" потерпел самое разгромное за последние 27 лет поражение. В 26 туре английской премьер-лиги "синие" были разбиты "Манчестер Сити" с результатом 0:6.

После этого унизительного поражения появились разговоры о возможном увольнении главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. Сам итальянский специалист не стал комментировать подобную информацию. "Я отвечаю за команду, и естественно, что я испытываю давление. О моем будущем лучше спрашивать в клубе", — приводит слова Сарри ВВС.

Маурицио Сарри возглавил "Челси" прошлым летом, заменив своего соотечественника Антонио Конте. Ранее Сарри тренировал "Наполи".