Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии

На встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для того, чтобы вернуться в Грузию.

"Сегодня ситуация не готова, но мы должны в ближайшие недели и месяцы подготовить ее. Невозможно смотреть издалека, как уничтожается твоя страна".

По словам Саакашвили, у него есть план по сменен руководства страны мирным путем. Для начала необходимо вернуть в Грузию от 1 до 1,5 миллиона сограждан, которые по разным причинам покинули родину. Также необходимо дать грузинское гражданство всем, кто родился в Грузии и является по происхождению грузином, передает РИА Новости.

По данным грузинских СМИ, перед началом встречи Саакашвили с эмигрантами произошла стычка между сторонниками и оппонентами бывшего президента Грузии, в результате которой пострадал один человек.