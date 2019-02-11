В пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что в Подмосковье под колесами электрички погибла молодая женщина 20-25 лет.

По предварительным данным, в районе станции Орехово-Зуево в неустановленном месте девушка переходила железнодорожные пути, передает "Интерфакс".