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11 февраля 201901:53

От ворот поворот: делегацию ПЦУ не приняли в трех монастырях на Афоне

https://wikimedia.org

Монастыри Зограф и Дохиар вслед за русским Свято-Пантелеимоновым монастырем на Афоне отказались принимать у себя делегацию новой украинской церкви (ПЦУ).

В Московском патриархате сообщили, что представители ПЦУ во главе с епископом Павлом Юристым продолжает объезд афонских монастырей, "но перед незваными гостями закрывали двери".

Но группе представителей ПЦУ удалось посетить монастырь Симонопетра, где им позволили приложиться к святыням и тут же выпроводили, не пустив на монастырский двор, передает "Интерфакс".

Епископ новой церкви Украины в ходе своей поездки по монастырям Святой горы был принят в нескольких афонских обителях — Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед. Но в русский Свято-Пантелеимонов монастырь его не пустили, заявив, что здесь епископа ПЦУ не признают.

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