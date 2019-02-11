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Ядерная программа Ирана 53 минуты назад

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11 февраля 201902:20

МИ-6, "Моссад" и ЦРУ вывезли из Ирана ученого-шпиона

EPA

Разведывательные службы Великобритании, США и Израиля провели в канун Нового года совместную операцию по переправке через Ла-Манш иранского ученого-ядерщика на лодке с нелегальными мигрантами.

По данным газеты "Санди экспресс", доставленный в Соединенное Королевство 47-летний специалист был причастен к организации убийства в 2012 году иранского ученого-ядерщика Мустафы Ахмади Рошана (тогда были арестованы около 20 подозреваемых; власти полагали, что за убийством стоят спецслужбы США и Израиля). Начиная с октября минувшего года возникли опасения, что агента западных спецслужб могли раскрыть, поэтому МИ-6, ЦРУ и "Моссад" спланировали эту операцию.

В декабре "Моссад" вывез шпиона из Ирана, и его укрыли среди группы беженцев. После этого перебежчик был отправлен в США.

Перебежчик рассказал британцам, что Иран придерживается своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (эта сделка ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС). В мае прошлого года из этой сделки в одностороннем порядке вышли США, передает ТАСС.

 

Убийства иранских физиков

С 2010 года в Иране было совершено пять покушений на иранских ученых-ядерщиков. Для убийства ученых использовались бомбы, которые устанавливали на автомобили прямо во время их движения.

В августе 2012 года иранское телевидение показало кадры с признаниями иранцев, причастных к убийству пяти местных физиков-ядерщиков. Некоторые из подозреваемых признались, что проходили обучение на базе под Тель-Авивом.

По словам одного из подозреваемых, в покушении на ученых были задействованы три группы террористов. Один человек ехал на машине впереди автомашины ученого, чтобы замедлить ее скорость. Двое террористов на мотоциклах с бомбой преследовали машину потенциальной жертвы. И еще одна группа всегда находилась недалеко от места покушения для подстраховки.

Один из подозреваемых заявил, что финансирование убийств осуществлялась из США и Израиля. Он рассказал, что вначале направился в Турцию. Затем на судне его перевезли на Кипр, именно из Кипра он позже попал на территорию Израиля.

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