НХЛ. Тридцать три спасения Варламова не спасли "Колорадо" от поражения

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился четырьмя матчами. "Бостон Брюинз" с результатом 2:1 обыграл на своей площадке "Колорадо Эвеланш" 2:1.

Основное время завершилось вничью 1:1. Только на исходе дополнительного периода "Бостону" удалось забросить победную шайбу в ворота Семена Варламова. Российский вратарь отбил 33 броска из 35.

"Чикаго Блэкхоукс" дома был сильнее "Детройт Ред Уингз" 5:2. Нападающий "ястребов" Артем Анисимов результативных действий не совершил. "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке обыграл "Миннесоту Уайлд" 2:1. "Нью-Джерси Дэвилз" на своем льду переиграл "Каролину Харрикейнз" 3:2. "Виннипег Джетс" в гостях выиграл у "Баффало Сэйбрз" 3:1.