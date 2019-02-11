Палатки и ларьки могут вернуться на улицы российских городов

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.

По словам министра, крупные торговые сети по объективным причинам не в состоянии представлять весь спектр продукции российских производителей. Производителей гораздо больше, чем самих магазинов.

Еще одна важная причина возврата к торговым точкам малой нестационарной и мобильной торговли – новые рабочие места, передает РИА Новости.

Евтухов выразил надежду, что соответствующий законопроект найдет поддержку у депутатов Госдумы. По мнению чиновника, эта инициатива направлена на создание условий для развития здоровой конкуренции в торговле.