Великобритания направит авианосец в Тихий океан для демонстрации силы Китаю

Великобритания направит флагман своих Военно-морских сил — авианосец Queen Elizabeth — в воды Тихого океана для демонстрации силы Китаю.

По данным "Таймс", британский министр обороны объявит в понедельник, что Лондон должен быть готовым к использованию "жесткой силы" для защиты своих интересов. Именно поэтому крупнейший корабль британских ВМС и отправится к берегам КНР.

Авиагруппу авианосца составляют до 40 истребителей и вертолетов. Корабль был официально включен в состав ВМС в декабре 2017 года, на его строительство потребовалось более восьми лет, передает ТАСС.

У Китая авианосец пока один – "Ляонин" (бывший советский "Варяг", который достался Украине после распада СССР и в 1998 году был продан компании из КНР). В настоящее время на ходовых испытаниях находится второй – "Шаньдун" (ввод в строй планируется через год).

Известно о новом китайском авианосце немного. На основе анализа фотографий специалисты делают вывод, что корабль очень напоминает советские авианесущие крейсеры проекта 1143, в частности, российского "Адмирала Кузнецова", разве что немного изменены пропорции командной надстройки или "острова".