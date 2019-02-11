Лидер культовой группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно награжден "Грэмми"

Премия "Грэмми" за лучшее рок-выступление посмертно присуждена лидеру культовой рок-группы Soundgarden Крису Корнеллу за композицию When Bad Does Good.

За награду в категории также боролись группы Arctic Monkeys, THE FEVER 333, Greta Van Fleet, Halestorm, передает ТАСС.

Кристофер Джон Бойл (Крис Корнелл) покончил с собой 17 мая 2017 года. Ему было 52 года.

До 1997 года вокалист и музыкант выступал в составе культовой рок-группы Soundgarden. С 2001 года был ведущим вокалистом коллектива Audioslave, который распался в 2007 году. В 2010 году Корнелл объявил о воссоединении Soundgarden, а через два года у группы вышел новый альбом.