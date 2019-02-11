Сульшер останется главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер сохранит за собой пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезоне. Руководство клуба готово заключить с Сульшером долговременный контракт.

45-летний Сульшер, в прошлом нападающий "Манчестер Юнайтед", возглавил команду 19 декабря прошлого года, сменив отправленного в отставку Жозе Моуринью. Под руководством норвежца "красные дьяволы" выиграли 8 матчей из 9. "МЮ" заметно поправил свои дела в премьер-лиге.

Руководство "Манчестер Юнайтед" довольно работой норвежца. Сульшер будет не только руководить "красными дьяволами" в оставшихся матчах сезона, но продолжит работать с командой. В настоящее время в клубе разрабатывают контракт, который будет предложен норвежцу в конце сезона.