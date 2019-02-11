На московские дороги выйдет первый в России беспилотный трамвай

В ближайшие недели в Москве начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая. Его тестовый маршрут — Останкино – Медведково. Сначала он будет курсировать без пассажиров, а в кабине будет водитель.

Под информации газеты "Известия", трамвай создан на базе модели "Витязь-М". Сейчас состав испытывают на площадке депо имени Баумана, а в ближайшее время его выпустят на линию без пассажиров, чтобы опробовать в уличных условиях.

Поначалу контролировать движение трамвая будет водитель, а система сможет вмешиваться (торможение или снижение скорости) в его действия, когда обнаружит на пути посторонний объект, в условиях быстрой скорости на опасном участке или при плохой погоде.