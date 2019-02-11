Кучеров дважды поразил ворота "Флориды" и остается самым результативным игроком НХЛ

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжился матчем в Майами, где "Флорида Пантерз" принимала "Тампа-Бэй Лайтнингз". Гости выиграли 5:2. Две шайбы в составе победителей забросил Никита Кучеров.

Кучеров, не забивавший на протяжении 10 встреч, отличился дважды. Никита забросил первую и пятую шайб в ворота "пантер", а также сделал голевую передачу. Российский нападающий был признан первой звездой матча.

Никита вернул себе первое место в борьбе за звание лучшего бомбардира. На счету Кучерова 84 очка (24 шайбы + 60 передач).