В 2018 году на Дальнем Востоке выявлено 13 финансовых пирамид

Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за 2018 год выявили 13 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

Девять из них были зарегистрированы на территории субъектов ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае​​​. Маскировались мошенники под общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, интернет-проекты. Одна из пирамид действовала в форме микрокредитной компании.

В общей сложности за прошлый год на Дальнем Востоке выявлено 134 организации, работавшие без лицензии, среди них — 118 нелегальных кредиторов, в большинстве случаев они работали под видом микрофинансовых организаций, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе сообщалось, что Банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете. Робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. Он мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Робот же в свою очередь анализирует, является ли легальной организация, проявившая к нему интерес.

24 января Госдумой в первом чтении принят законопроект, который наделяет ЦБ РФ полномочиями инициировать блокировку сайтов финансовых пирамид и других мошеннических кредитных организаций, которые действуют в нарушение закона.