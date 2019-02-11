Актер Брэдли Купер и Леди Гага получили "Грэмми" как лучший дуэт

Церемония награждения музыкальной премии "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.

В числе номинантов в категории "лучшая запись оперного произведения" был российский певец Дмитрий Хворостовский за исполнение оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Победил же американский дирижер Майкл Кристи, передает "Россия 24".

Лучшей песней стал хит Чайлдиш Камбино под названием "This is America". А лучшим дуэтом признали Брэдли Купера и Леди Гагу. Поп-певица с этой церемонии унесёт домой три "золотых граммофона".

Лидер культовой рок-группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно получил награду за "Лучшее рок-выступление".