11 февраля 201906:31
Актер Брэдли Купер и Леди Гага получили "Грэмми" как лучший дуэт
Церемония награждения музыкальной премии "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.
В числе номинантов в категории "лучшая запись оперного произведения" был российский певец Дмитрий Хворостовский за исполнение оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Победил же американский дирижер Майкл Кристи, передает "Россия 24".
Лучшей песней стал хит Чайлдиш Камбино под названием "This is America". А лучшим дуэтом признали Брэдли Купера и Леди Гагу. Поп-певица с этой церемонии унесёт домой три "золотых граммофона".
Лидер культовой рок-группы Soundgarden Крис Корнелл посмертно получил награду за "Лучшее рок-выступление".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия
- Участник протестов во Франции подорвался на полицейской гранате
- Мракобесие и NASA: Рогозин рассказал о проблемах в космической сфере
- В Испании убили и расчленили россиянку
- Еще один офицер перешел на сторону Гуайдо
Самое читаемое
-
Озвучена новая версия смерти Децла
- Из-за глупой шутки молодожены развелись через три минуты после свадьбы
- 140-килограммовый москвич выпал с 12-го этажа и выжил: спас жир
- Людоед под маской врача: разоблачение уральского доктора Лектера
- Названы признаки рака, которые игнорируют мужчины
- Гибель группы Дятлова: разгадка - на последнем фото
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: на этот раз без сюрпризов?
- Почему рекордный приток капитала на рынок РФ может таить опасность?
- 6 причин, почему летающие автомобили пока не взлетели
- Изъятие долларов может привести к новому обвалу рынков
- Рынок нефти: в шаге от падения
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
- Близкий космос: на новом Land Rover Discovery – по плато Устюрт
- С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"
- Суперкар Lamborghini Huracan Evo – российская премьера и цены!
- Новый Subaru Legacy: турбонаддув и мегапланшет в стиле Tesla
Недвижимость
-
В России исчезнут дачи
- Бизнесмен хотел продать барак под видом новостройки
- Россиян начали штрафовать за отсутствие домов
- Как сэкономить на ремонте
- Женщина осталась без квартиры после разговора с колдунами
- Жалобы на трещины в стенах назвали призывом к перевороту
Вести.Медицина
-
Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- Грудные имплантаты вызывают рак чаще, чем считалось ранее
- Инструкция: как понять, что вы обезвожены
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Остап Бендер и дядя Митя: так сыграть мог только Сергей Юрский
- Пенсионеры отдали все деньги за волшебные матрасы
- Наших паралимпийцев восстановили в правах
Вести-Москва
-
Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его
- Тонкий и ироничный: не стало Сергея Юрского
- Ирина Муравьева отмечает юбилей
- Сделать мозг прозрачным: инновации в российской нейронауке
- "Delhi базар", Ночь ужасов и "Лыжня России": афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Капсулы с микроиглами заменят традиционные инъекции инсулина
- Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды
- 2018 год признан одним из самых жарких за всю историю наблюдений
- Новая чувствительная ткань охладит тело в жару и согреет в холод
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
"Крест на личной жизни не ставлю": Маргарита Грачева рассказала, как проведет 14 февраля
- При пожаре в "звездном" доме погибли семь человек, один из них ребенок
- Вспышка кори зафиксирована в нескольких школах Москвы
- Очевидцы рассказали о последних минутах жизни Децла
- Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба
Сегодня
Семь российских регионов переходят на цифровое вещание
6 часов назад
Российские дети вернулись из Ирака на Родину
11 минут назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций
06.02.2019 10:15
В Москве простятся с народным артистом Сергеем Юрским
41 минута назад
МИ-6, "Моссад" и ЦРУ вывезли из Ирана ученого-шпиона
5 часов назад
Больше всего Сергей Юрский боялся потерять себя
10 часов назад
Военные подорвали на реке Бурее 15 тонн тротила
54 минуты назад
Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии
7 часов назад
Трампу нужна война
9 часов назад
Биатлон. Спринтерские гонки отменены из-за непогоды
9 часов назад
Киселёв прокомментировал пикантную историю с Безосом
9 часов назад
Макрон "изменил" Меркель с Трампом
9 часов назад
"Евроманьяк" Туск задумался о "месте в аду"
9 часов назад
США и Китай навязывают Евросоюзу более жесткую конкуренцию
10 часов назад
СКР вслед за ЦА ГИБДД заинтересовался "живым щитом" на М7
10 часов назад
Сборная Финляндии обыграла шведов в серии буллитов
10 часов назад
Италия хочет добиться пересмотра антироссийских санкций
11 часов назад
Стокгольм: после взрыва в доме эвакуировали театр
11 часов назад
Наступление гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен в 43 регионах
11 часов назад
Порошенко решил купить украинцев за их же деньги
11 часов назад
Дом Авакова закидали петардами ради правосудия
13 часов назад
Венесуэльский метеорит сняли на видео
13 часов назад
Опубликован ролик с уничтожением Т-34-85 хуситами
13 часов назад
Россия победила чехов в матче Еврохоккейтура
15 часов назад
Торты и десерты могут способствовать похудению
17 часов назад
Популярный ютубер вернулся с того света
18 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 9 февраля 2019 года
18 часов назад
С 1 марта камеры начнут присылать штрафы с "вафельницы"
08.02.2019 14:41
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"
06.02.2019 08:18
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки
05.02.2019 13:37
День влюбленных: куда пойти 14 февраля
01.02.2019 09:40